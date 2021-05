Da Franco Oppini a Christopher Lambert, gli ex di Alba Parietti/ “Me la sono goduta”

Dopo una lunga vita sentimentale fatta di alti e bassi, compagni noti e scandali, Alba Parietti al momento si definisce single e in attesa di diventare nonna ma quando si tratta di lei è meglio mai dire mai. Il figlio Francesco Oppini sembra felice così e la bella conduttrice si divide tra la sua Torino e le vacanze in Spagna, almeno quando è possibile, arriverà l’amore o sarà costretta a vivere di ricordi? Chi l’ha seguita in questi anni o ha avuto modo di leggere qualcosa, sa bene che la sua vita sentimentale è stata tumultuosa anche se la prima relazione importante è stata quella con quello che poi sarebbe diventato il padre di suo figlio, Franco Oppini. Proprio a lui ha detto sì quando aveva solo 19 anni ma dopo molti anni e una serie di difficoltà, i due si lasciarono e la Parietti iniziò la sua vita amorosa tormentato cominciando dal filosofo Stefano Bonaga che le rimase accanto per circa sette anni.

Alba Parietti/ Dall'amicizia speciale con Tommaso Zorzi al testamento sui social

Da Franco Oppini a Christopher Lambert ed Ezio Bosso, chi sono gli ex di Alba Parietti?

Naturalmente gli ex di Alba Parietti, almeno quelli reali, non sono poi così tanti specie se ci soffermiamo su quelli noti e che, magari, hanno fatto più discutere. Dopo la rottura con il filosofo, infatti, Alba Parietti ebbe modo di perdere la testa per Christopher Lambert che, alla fine degli anni ’90, la conquistò dopo un incontro a Capri. Fu nella casa di amici comuni che i due si conobbero iniziando una relazione di qualche mese ma, nonostante un ritorno di fiamma negli anni scorsi, tutto è finito anche tra loro. Chi segue i suoi social non ha potuto fare a meno di scoprire del grande legame che c’era anche con Giuseppe Lanza di Scalea. I due hanno condiviso un lungo tratto di vita insieme e lei stessa lo definisce uno degli uomini più importanti della sua vita. Un altro grande amore, e poi dolore, è quello legato al nome di Ezio Bosso, il grande musicista che lei stessa ha definito ‘la persona giusta’ ma le circostanze hanno impedito loro di costruire insieme grandi cose.

LEGGI ANCHE:

ALBA PARIETTI, AVANTI UN ALTRO/ Eliminata con gaffe: tocca pidigozzo e...Alba Parietti/ "Testamento social dopo sonnifero: immagino mio funerale. Molestata…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA