Da Matteo Salvini a Alessandro di Paolo, chi sono gli ex di Elisa Isoardi?/ Todaro…

Elisa Isoardi ormai è una star. Dopo essersi fatta conoscere a Ballando con le stelle 2021, ha fatto il suo percorso lampo all’Isola dei Famosi 2021 e i fan sono pazzi di lei e della sua femminilità ma, nonostante questo, sembra che la conduttrice sia ancora single, o almeno questo è quello che continua a spiegare lei. Oggi sarà a Verissimo e a quel punto le domande sulla sua vita privata non mancheranno e tutto vorranno sapere: ma chi c’è stato davvero nella sua vita dopo Matteo Salvini? Dopo il leader della Lega si è parlato a lungo di una relazione con l’imprenditore Alessandro di Paolo con il quale sembra ci fosse stato già un flirt in passato. La loro relazione sarebbe iniziata durante le vacanze natalizie e sarebbe andata avanti fino allo scorso anno anche se non si conoscono le cause della brusca rottura. In realtà il gossip è stato smentito poi dalle parole di Elisa Isoardi che all’epoca parlò dell’imprenditore come di un amico speciale definendosi single e felice.

Lei stessa ha ammesso di essere rimasta in solitudine per ben sei mesi dopo la rottura con Matteo Salvini ritrovando così la voglia di rimanere da sola e di fare quello che vuole quando vuole. Sulla rottura con il leader della Lega, la conduttrice poi ha ammesso che gli errori ci sono stati da entrambe le parti lasciando intendere che forse il compagno avrebbe voluto cose in più per le quali lei non era ancora pronta. Negli anni poi le sono stati attribuiti anche una serie di presunti fidanzati, prontamente smentiti, tra i quali anche Simone Rugiati e Giorgio Panariello. Durante Ballando con le stelle, poi, si è a lungo parlato della sua possibile liason con Raimondo Todaro per via del loro feeling sul palco ma anche in quel caso, dopo la fine del programma, i due si sono definiti amici, niente di più.

