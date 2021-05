Elisa Isoardi, Isola dei Famosi/ “No al bikini per educazione”. E Todaro: “con lei..”

Elisa Isoardi fa ancora parlare di sé, benché la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2021 sia terminata da un bel pezzo. La conduttrice televisiva, ex fidanzata di Matteo Salvini, aveva preso parte con entusiasmo al programma di Ilary Blasi, poi però ha dovuto optare per l’abbandono in seguito ad un problema all’occhio. Ora, dopo gli accertamenti di rito, sembra sia tutto controllo e qualcuno mastica amaro per l’addio all’isola della Isoardi. Inoltre, tra i fan dell’ex naufraga, c’è qualcuno che è rimasto a bocca asciutta per il fatto che la concorrente, a differenza delle altre isolane, non abbia quasi mai indossato il bikini durante le registrazioni. Elisa Isoardi, infatti, si è spesso mostrato indossando il costume intero. “Per educazione”, ha spiegato la Isoardi a Tv Sorrisi e Canzoni. “E’ una scelta che trovo più consona per ciò che sono e per la mia età”.

Anche Raimondo Todaro è tornato a parlare di Elisa Isoardi. Non tanto della sua esperienza all’Isola dei Famosi, quanto sul feeling speciale che hanno instaurato durante Ballando con le Stelle. Raimondo Todaro, infatti, è stato il suo maestro nell’ultima edizione del programma. E intervistato da Detto Fatto ha confermato quanto già era noto: “Mi sono trovato benissimo, c’era un sacco di feeling e al tempo stesso è stata un’edizione particolare, ci stuzzicavamo parecchio, c’era una sorta di amore litigarello e con lei ne sono successe di tutti i colori. Adesso ci sentiamo ogni tanto”. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi hanno fatto sognare il pubblico durante Ballando con le Stelle. E adesso che si sentono meno, i due hanno lasciato un vuoto nei fan che speravano nella nascita di una storia d’amore.

