Da noi a ruota libera, anticipazioni 3 aprile/ Ospiti Magalli e la figlia Michela

Da Noi a ruota libera, anticipazioni e ospiti: attesa per Giancarlo Magalli e la figlia Michela

Come ogni domenica torna l’appuntamento con Da noi a ruota libera, in compagnia di Francesca Fialdini e i suoi ospiti. Anche oggi tanti personaggi del mondo dello spettacolo ripercorreranno i momenti cruciali della loro carriera e della propria vita. A cominciare dal famoso presentatore Giancarlo Magalli e la figlia Michela, due degli ospiti più attesi dopo il terzo posto in classifica ottenuto a “Il Cantante Mascherato” di Milly Carlucci. Padre e figlia si sbottoneranno su quello che è stato ed è il loro rapporto, condividendo col pubblico tutte le emozioni vissute nel talent di Raiuno.

Michela, chi è la figlia di Gianfranco Magalli/ Tatuaggi e Instagram, il fidanzato...

Tra gli altri ospiti di questa puntata anche il maestro Beppe Vessicchio, il cantautore Leo Gassmann e l’attrice Nathalie Guetta, fresca del grande successo scaturito dal ritorno di “Don Matteo”. Una puntata che si preannuncia dunque ricca di contributi e grandi emozioni.

Da Noi a ruota libera: presenti in studio anche Leo Gassman, Nathalie Guetta

Giancarlo Magalli e sua figlia Michela hanno letteralmente incantato al Cantante Mascherato. Soprattutto la giovane influencer ha scatenato reazioni di approvazione da parte del pubblico, che l’ha vista in una veste decisamente diversa rispetto al solito. A prescindere dagli ospiti in studio, come ogni settimana, la conduttrice Francesca Fialdini resterà fedele alla mission del programma: raccontare storie e attimi di vita vissuti a ruota libera, momenti indimenticabili da riscoprire e rivivere insieme ai suoi protagonisti. In questo senso tanta curiosità di vedere all’opera Leo Gassman, ma anche di commentare fiction e serie tv con l’attrice Nathalie Guetta. Appuntamento fissato a partire dalle ore 17.20, ovviamente su Raiuno.

Carla Crocivera e Valeria Donati, ex mogli Giancarlo Magalli/ "E' stato un trauma"

LEGGI ANCHE:

Giancarlo Magalli e Michela Magalli sono Il Pulcino?/ Facchinetti sicuro perché...

© RIPRODUZIONE RISERVATA