Da Noi…A Ruota Libera/ Diretta e anticipazioni puntata 16 gennaio: Luca Argentero..

Da Noi…A Ruota Libera, anticipazioni puntata 16 gennaio

Una nuova puntata di “Da Noi…A Ruota Libera“, il programma condotto su Rai Uno da Francesca Fialdini, sta per cominciare. Ma cosa ci dicono le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, domenica 16 gennaio? Tra gli ospiti annunciati due “big” del mondo dello spettacolo italiano. Chi sono? Fabio Fazio e Luca Argentero. Non sappiamo ancora quali sono gli argomenti che la padrona di casa affronterà con il conduttore di Che tempo che fa, mentre è facile intuire che con l’attore si parlerà di “Doc – nelle tue mani”, la serie tv che ha fatto il botto di share al debutto della seconda stagione superando il 30%. In questo senso si può dire che “Da Noi…A Ruota Libera” sia un appuntamento fisso per gli appassionati del medical drama. Sì, soltanto una settimana fa, infatti, ospite della Fialdini era un altro volto della fiction come Pierpaolo Spollon.

Da Noi…A Ruota Libera: da Nancy Brilli a Priscilla

Non saranno soltanto Fabio Fazio e Luca Argentero, però, gli ospiti di oggi, domenica 16 gennaio 2022, a “Da Noi…a Ruota Libera”. A partire dalle 17:20 interverrà anche Nancy Brilli. Possibile che l’attrice racconti alla conduttrice la sua esperienza con il Covid. Si pensi che ad un certo punto il suo saturimetro è arrivato a segnare un per niente incoraggiante 84%, portando l’interprete ad optare per il ricovero in ospedale presso il Sant’Eugenio di Roma. Tra gli ospiti della puntata odierna anche Priscilla, la drag queen più famosa d’Italia interpretata da Mariano Gallo, 45 anni, sua identità storica e anagrafica. Quali saranno gli argomenti da Francesca Fialdini? Come sempre ci sarà da divertirsi ed emozionarsi. Non resta che restare sintonizzati e seguire in diretta questa nuova puntata…

