Pierpaolo Spollon, chi è?/ Le scioccanti minacce di morte dopo la fiction Blanca

Pierpaolo Spollon è un attore che ha acquisito molta popolarità, soprattutto in quest’ultimo periodo, grazie alla fiction Blanca. Con la serie tv di Raiuno ha ottenuto grande attenzione, merito della sua interpretazione che però ha anche dato sfogo a comportamenti deprecabili da parte di alcuni haters. Infatti, dato che nella serie interpreta il ruolo di un personaggio antagonista, che droga di nascosto Blanca e ferisce l’amato cane di Blanca, parecchi internauti se la sono presa inspiegabilmente con l’attore, superando ogni limite. Durante la messa in onda della fiction pare infatti che Pierpaolo Spollon sia stato “costretto” a chiudere gli account, in via temporanea, per evitare polemiche inutili. Da un paio di settimane, tuttavia, è tornato attivo sui social, dove ha fatto chiarezza su alcune questioni relative alla fiction.

Pierpaolo Spollon, il ritorno sui social e la vita privata

“Sono contento di poter riaprire i social da domani senza leggere minacce di morte nel caso in cui avessi fatto male a Blanca e Linneo”, ha spiegato l’attore. “Ma sappiate che quelle minacce mi gratificavano perché certificavano il cambio di prospettiva che volevo voi aveste guardandomi”, le parole di Pierpaolo Spollon. “Il mio obiettivo era quello di portare in scena un bandito sociale. Una vita deviata da un’ingiustizia ma capace di riprendersi perché, chiamatela redenzione o come vi pare, si può sempre scegliere di sistemare le cose”, ha continuato. Peccato che molti telespettatori non siano stati in grado di fare questa distinzione e non abbiano apprezzato il suo personaggio, ricorrendo persino a delle minacce. Per quanto riguarda la vita privata dell’attore, sappiamo che ama mantenere una certa privacy. Ad ogni modo pare che il suo cuore batta per una ragazza di nome Angela, ma oggi non è chiaro se i due stiano ancora insieme.

