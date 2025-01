Daddy’s Home, film su Italia 1 con Mark Wahlberg e Will Ferrell

Sabato 4 gennaio 2024, nel pomeriggio di Italia 1, alle ore 14:10, verrà trasmessa la commedia del 2015 Daddy’s Home. La pellicola è distribuita da Universal Pictures ed è prodotta da Paramount Pictures. La regia è di Sean Anders, i cui recenti film sono Spirited – Magia di Natale, Instant Family e Daddy’s Home 2, il sequel. I protagonisti sono Mark Wahlberg e Will Ferrell. Il primo candidato due volte all’Oscar: una come miglior attore non protagonista per The Departed – Il bene e il male (2007), di Martin Scorsese, l’altra come produttore di The Fighter, di David O. Russel (2011).

Il secondo è un volto famoso di Saturday Night Live, lo show satirico americano che ha lanciato i migliori comici USA ed è conosciuto per film come Elf – Un elfo di nome buddy, Zoolander e Barbie, per citarne alcuni. I due, prima di questa pellicola, avevano recitato insieme ne I poliziotti di riserva, di Adam McCav. Completano il cast Paul Scheer e Linda Cardellini.

La trama del film Daddy’s Home: una guerra tra padre e patrigno per l’amore dei figli

Daddy’s Home è una esilarante commedia dove i protagonisti si contendono l’affetto dei figli. Nella vita ci sono degli incontri che mettono ansia e paura, come la conoscenza dei suoceri o del datore di lavoro. Ma quello che la maggior parte delle persone teme è la conoscenza dell’ex marito dell’attuale compagna, soprattutto quando di mezzo ci sono dei figli acquisiti che a tutti i costi si cerca di conquistare.

Brad (Will Ferrell) è il patrigno e lavora in una stazione radiofonica, dall’altra parte c’è l’ex di sua moglie, Dusty (Mark Wahlberg) che è un agente segreto e all’improvviso si presenta in città in sella a una sfavillante moto. L’incontro tra due uomini adulti, un padre acquisito e un padre biologico, non dovrebbe suscitare nessuna preoccupazione e tutto dovrebbe andare per il verso giusto, ma in realtà non è così.

Quando i due si trovano a faccia a faccia, inizia una battaglia a colpi di scorrettezze, con lo scopo di accaparrarsi il ruolo di genitore. Le vicende porteranno a risvolti disastrosi e rocamboleschi. La rivalità sarà tanta e la posta in gioco continuerà ad alzarsi, si inizia con il regalare ai ragazzi dei cuccioli, per passare poi a un pony fino a reclutare un campione della pallacanestro. Brad nella qualità di patrigno vuole solo essere presente nella quotidianità della sua nuova famiglia, dall’altra Dusty vuole riconquistare l’affetto dei suoi figli. Quanta fatica dovranno fare per raggiungere ognuno il suo obiettivo?