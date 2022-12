Daddy’s home 2/ Su Italia 1 il film con Will Ferrell e Mark Wahlberg

Daddy’s home 2, film di Italia 1 diretto da Sean Anders

Daddy’s home 2 va in onda oggi, venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 14.05 su Italia 1. Si tratta di un film comico prodotto nel 2017 negli Stati Uniti d’America da Will Ferrell e diretto da Sean Anders. Alla buona riuscita del progetto hanno lavorato lo stesso regista, nel ruolo di Brad, in collaborazione con Mark Wahlberg, Mel Gibson e Linda Cardellini.

Il film Daddy’s home 2 è il secondo capitolo della saga cinematografica omonima, caratterizzata da un titolo precedente prodotto nel 2015. Come nel primo film, confermati come protagonisti sia il regista Will Ferrell che Mark Wahlberg. Dal punto di vista scenografico le riprese sono avvenute unicamente nel territorio del Massachusetts, nelle località di Great Barrington e Concord.

Daddy’s home 2, la trama del film

Dopo la conclusione del primo episodio, la storia di Daddy’s home 2 parte esattamente da dove si era rimasti ovvero con la grande amicizia nata in maniera quasi casuale tra i due genitori. I protagonisti delle vicende sono dunque ancora Dusty e Brad, alle prese con la relazione poliamorosa iniziata con Sara e nell’accudire i bambini avuti con la donna. L’armonia creata rischia però di subire una imprevista battuta d’arresto in seguito ad una visita particolare. Infatti, i rispettivi padri dei protagonisti decideranno di fare una sorpresa ai figli, totalmente ignari della relazione sentimentale intrapresa da Dusty e Brad.

Il più temuto era decisamente Kurt, padre di Dusty; era infatti decisamente burbero e irruente nei modi e di certo non avrebbe visto di buon occhio la realtà della situazione. Totalmente diverso dal punto di vista caratteriale era Don, padre di Brad. L’uomo era decisamente più avanti con il pensiero; appassionato di arte e di teatro avrebbe potuto dimostrare maggiore comprensione in riferimento alla circostanza. Una volta arrivato a destinazione, come facile aspettarsi Kurt cerca in tutti i modi di intimidire il figlio al fine di porre fine alla relazione.

Al fine di ottenere il risultato sperato, inscena una circostanza che avrebbe dovuto portare i due amici al litigio, così da deteriorare anche la relazione con Sara. Nello specifico, organizza un piccolo viaggio fuori città per trascorrere le vacanze dove invita addirittura Roger. Quest’ultimo era il padre naturale dei figli di Dusty e la situazione sembra andare a rotoli fin da subito. In una situazione così tesa sarà però una improvvisa tempesta di neve a risanare i rapporti. Padre e figlio si ritroveranno da soli a parlare, trovando finalmente l’intesa e appurato il pensiero reciproco di amore.

