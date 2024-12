Elf – Un elfo di nome Buddy, regia di Jon Favreau

Giovedì 26 dicembre, nel pomeriggio di Italia 1, andrà in onda, alle ore 14, la commedia Elf – Un elfo di nome Buddy. Si tratta di una commedia fantastica uscita sul grande schermo nel 2003, con la regia di Jon Favreau, attore e regista conosciuto per aver diretto i primi due capitoli di Iron Man e Il re Leone. La sceneggiatura è di David Berenbaum, con la scenografia curata da Rusty Smith, Johanne Hubert e Kelvin Humenny.

Il protagonista principale, l’elfo Buddy, è interpretato da Will Ferrell, attore comico diventato famoso col programma televisivo Saturday Night Live e che ha preso parte di recente al blockbuster Barbie. Al suo fianco James Caan, nel ruolo di Walter, vera star di hollywood, il cui personaggio più noto è stato quello di Santino “Sonny” Corleone, nel capolavoro di Coppola, Il padrino. da vita al personaggio di Walter Hobbs. Babbo Natale è interpretato da Edward Asner e Daniel Tay è Michael Hobbs. Altri interpreti del film sono Zooey Deschanel nei panni di Jovie, Mary Steenburgen che interpreta Emily Hobbs, Bob Newhart nei panni di Papà Elfo, Jon Favreau, che è il dottor Ben, Peter Dinklage che interpreta il personaggio di Miles Finch, Kyle Glass, che interpreta Eugene, Amy Sedaris nei panni di Deb, Andy Richter che interpreta Morris e Michael Lerner che dà vita al personaggio di Fulton.

La trama del film Elf – Un elfo di nome Buddy: la rinascita dello spirito del Natale

Elf – Un elfo di nome Buddy è ambientato nel periodo natalizio. Il giorno della vigilia di Natale, un neonato raggiunge il Polo Nord con la voglia di prendere un orsacchiotto dal sacco dei regali che deve distribuire Babbo Natale. Arrivato al Polo Nord il neonato viene adottato da un elfo che gli dà il nome di Buddy.

Quando Buddy ha trent’anni papà Elfo gli confessa che i suoi veri genitori sono due persone, Walter Hobbs e Susan Wells, e lui era stato adottato dopo la nascita. Susan morì e Walter non sa niente dell’esistenza di Buddy. Walter è entrato a far parte, per il suo egoismo, della lista dei cattivi e quindi Buddy decide di raggiungere New York, dove Walter lavora presso una casa editrice per cercare di cambiare questa situazione.

Dopo essere giunto a New York, Buddy si reca presso la casa editrice del padre rivelandogli la sua identità, ma viene allontanato. Buddy arriva ad un grande magazzino, dove incontra Jovie, una dipendente che sta allestendo un addobbo per la notte di Natale, e dalla quale viene attratto, tanto da aiutarla nel suo lavoro. In seguito Buddy scopre che il Babbo Natale è uno dei finti che operano nella zona e lo rivela provocando una rissa che si conclude con il suo arresto.

Walter lo fa rilasciare e dopo un esame del DNA che conferma come i due siano effettivamente padre e figlio, lo porta a casa ma i rapporti con Michael, il ragazzino, non sono dei migliori. Poi Buddy lo aiuta a liberarsi da un gruppo di bulli e ne conquista la fiducia. Dopo una serie di peripezie ed equivoci, Buddy decide di tornare al Polo Nord, scrivendo una lettera di scuse per Michael ed Emily. Walter capisce di aver sbagliato e cerca Buddy ritrovandolo a Central Park dove insieme a Jovie riescono a far ripartire la slitta di Babbo Natale che aveva avuto dei problemi: mancava lo spirito della festa. Il Natale successivo per la casa editrice di Walter arriva un grande rilancio con un best seller che racconta tutte le avventure di Buddy…