Dado, Gabriele Pellegrini/ Torna a Zelig 2021 con le sue parodie in musica

Dado: il comico da Guiness dei Primati

Questa sera, giovedì 2 dicembre, Dado (pseudonimo di Gabriele Pellegrini) farà il suo ritorno a Zelig, in onda in prima serata su Canale 5. Romano classe 1973, ha esordito con la band le Pastine, con cui si è esibito in diversi programmi televisivi locali fino al grande salto di qualità che lo ha portato nel cast di Zelig a quel tempo condotto da Michelle Hunziker. Successivamente ha intrapreso il percorso da cantautore, trasformando in maniera divertente brani molto conosciuti e popolari. Nel 2015 ha iniziato la collaborazione con Michele Santoro nella trasmissione “Servizio Pubblico“, successivamente l’artista ha aperto un canale Youtube intitolato “Canta la notizia“. Nel 1999, i è esibito al Foro Italico presentando “La canzone più lunga del mondo“, un brano musicale della durata di 25 ore e un minuto che lo ha fatto entrare nel guinness dei primati.

Platinette, lite con Tommaso Zorzi/ "Sistema eterocentrico? La tv è piena di froc*!"

Dado: il ritorno sul palco

Da qualche mese, Dado ha ripreso il suo tour che lo vede protagonista in diversi teatri italiani. Due anni fa è stato protagonista di una brutta vicenda: si è scontrato con l’ex fidanzato di sua figlia ed è rimasto ferito al naso dopo che l’aggressore lo ha colpito con un pugno in faccia. Una brutta storia che è finita sui giornali, dopo che l’artista ha postato il suo volto ferito sui suoi profili social. Scrutando il suo profilo Instagram notiamo un video dove si definisce un cantante poli-gender-fluid e da quello che ci racconta si intuisce che è l’anticamera del suo nuovo progetto. Altri filmati sono simpatiche parodie legate al Covid: dal Green Fals ai vari vaccini.

