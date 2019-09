Daisy Mancini, chi è/ Foto, l’influencer che ha lavorato con Sorrentino (L’Eredità)

Gli spettatori di Rai 1 potranno presto ammirare da vicino Daisy Mancini, una delle nuove Professoresse de L’Eredità. La giovane di Aosta, classe ’94, debutterà sul piccolo schermo italiano grazie alla puntata in onda nel preserale di oggi, mercoledì 25 settembre 2019. Biondissima e determinata, gli occhi di Daisy non lasciano spazio a dubbi: sa come incantare il pubblico e lo ha dimostrato anche in uno dei suoi lavori più recenti. La troviamo infatti nei panni di attrice nel film Loro, diretto da Paolo Sorrentino. Il suo lavoro principale però è l’influencer di moda e modella, anche se ama anche viaggiare in tutto il mondo e il contatto con la natura. Insomma, chi più ne ha più ne metta. Quest’estate l’abbiamo vista in bikini, a Malibu oppure in Florida e persino a Venice Beach, a Los Angeles. L’arrivo di settembre però le ha imposto di ritornare a Roma, dove ha ripreso i ritmi lavorativi consueti. Il suo ultimo post infatti risale allo scorso 15 settembre, segnale che Daisy si è data un gran da fare in queste settimane per mettere a punto il suo ritorno sul piccolo schermo.

Daisy Mancini, L’Eredità: una vita professionale non così sconosciuta

La vita professionale di Daisy Mancini non è poi così sconosciuta per gli italiani, anche se pochi la ricorderanno nel corto Sabbia realizzato cinque anni fa da Paolo Sorrentino. Un lavoro che le ha permesso di ritornare sotto la guida del regista grazie al film Loro, dove la troviamo nei panni di una ragazza in palestra. Per quanto riguarda la vita privata, la nuova Professoressa non sembra amare dire troppo di sè e della propria quotidianità. La riservatezza è una parola d’ordine per lei, soprattutto quando si parla di affari di cuore. Non stupisce quindi che, spulciando il suo profilo Instagram, sia davvero impossibile trovarla al fianco di un probabile fidanzato. Anzi, a dire il vero non possiamo nemmeno dare per scontato che abbia una relazione in corso. Possiamo solo affermare con certezza che i suoi studi di recitazione si sono conclusi di recente, dopo l’iscrizione avvenuta due anni fa alla Michael Rodgers Acting Studio, nella Capitale della moda. Alle spalle però ha studi al Liceo Artistico della sua città e ha conseguito il diploma nel 2013. Da quel momento in poi la troviamo impegnata in diverse agenzie italiane come modella e in base alle poche rivelazioni fatte in passato, sembra che conosca bene inglese e francese.

