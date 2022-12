Daisy Traversari, chi è la mamma di Adelmo Togliani/ Il matrimonio a 50 anni dopo…

Chi è Daisy Traversari

Daisy Traversari è la mamma di Adelmo Togliani nonchè moglie di Achille Togliani, attore e cantante italiano, scomparso nel 1995 a causa di un arresto cardiaco che lo ha colpito mentre preparava uno spettacolo. Di Daisy Traversari non ci sono molte informazioni così come sull’amore con Adelmo Tagliani che ha dedicato tutta la sua vita al mondo dello spettacolo, in particolare alla musica. Affascinante e corteggiato, Adelmo Tagliani era considerato un rubacuori.

Il successo ottenuto negli Anni Cinquanta lo portò a dedicarsi totalmente alla carriera trascurando la vita privata. Solo dopo aver compiuto cinquant’anni convolò a nozze. A conquistare il cuore di Achille Togliani fu proprio la Traversari.

Daisy Traversari e Achille Togliani: un amore intimo

Il matrimonio tra Daisy Traversari e Achille Togliani fu il coronamento di un amore vissuto sempre con grande intimità e riservatezza. Fino al 1974, l’attore e cantante italiano non si era mai sposato. Poi la scelta di pronunciare il fatidico sì dopo l’incontro con la Traversari di cui si sa solo che è stata la donna amata da Achille Togliani.

All’epoca, infatti, i personaggi del mondo dello spettacolo, non erano bersagliati da fotografi e paparazzi e riuscivano a vivere la propria vita privata con più riservatezza. Oggi, nella puntata di Oggi è un altro giorno, si racconterà Adelmo Togliani, il figlio di Achille. Racconterà qualche dettaglio in più sui genitori?

