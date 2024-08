È finita tra Dakota Johnson e Chris Martin: le motivazioni della separazione

Dakota Johnson e Chris Martin si sono lasciati. È questa la notizia che sta facendo il giro del mondo, partita dalla testata MailOnline, secondo cui il celebre cantante dei Coldplay e l’attrice, dopo aver vissuto un periodo di crisi, avrebbero deciso di chiudere la storia. Usiamo il condizionale perché dai diretti interessati non è arrivata ancora alcuni comunicato o conferma, anche se la fonte dà la notizia per certa.

Una fonte vicina alla coppia ha rivelato a MailOnline che Chris e Dakota hanno tentato in ogni modo di superare la crisi senza, tuttavia, riuscirci. “Chris e Dakota hanno cercato con tutte le loro forze negli ultimi mesi di far funzionare la loro relazione. – si legge – Si ameranno sempre, ma sono entrambi giunti alla conclusione che la relazione non potrà durare a lungo. Sono entrambi persone molto impegnate, Chris è stato in Europa con i Coldplay ed entrambi hanno priorità personali, passioni e impegni lavorativi che non si intrecciano naturalmente tra loro. Volevano che funzionasse, ma non è stato così, e ora hanno accettato che è meglio voltare pagina.”

Dakota Johnson e Chris Martin in crisi già da mesi

Stando alle fonti, Dakota Johnson e Chris Martin, prima di arrivare alla decisione di separarsi definitivamente, avrebbero provato a trascorrere del tempo lontani. Lo scorso giugno, i due hanno vissuto lontani per qualche tempo, eppure, una volta tornati insieme, pare abbiano capito che la distanza tra loro era ormai incolmabile e che il rapporto non sarebbe durato. Da qui la decisione di dirsi addio dopo sette anni insieme. Si concluderebbe, così, una storia d’amore che ha fatto sognare tantissimi, gli stessi che oggi si dispera sui social, sperando che la notizia sia smentita dai diretti interessati.

