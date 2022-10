DAL KAZAKISTAN/ “È emergenza, non sappiamo più dove mettere i russi che fuggono da Putin”

L’assurda guerra in Ucraina continua a generare morte e disperazione. Anche tra i russi. Molti di loro mobilitati per andare al fronte stanno fuggendo nei Paesi vicini, a volte accompagnati dalle giovani mogli o compagne e dai loro piccoli. Non sono eroi, ma disperati, anche loro vittime della stessa follia che ha provocato quello che sappiamo.

Pubblichiamo alcuni brani di un reportage che il giornale kazako Vremjia ha presentato sulla situazione drammatica di questi fuggitivi nella zona di confine tra Pavlodar e Petropavlovsk. Code di giovani per entrare in Kazakistan, dove ancora si può fuggire. Ma dove si viene accolti dal ricatto dei taxisti per andare dalla frontiera in città. A parte lo sforzo di accoglienza di alcuni, c’è lo sciacallaggio di altri che affittano locali a peso d’oro. Gli amici di Astana e Karaganda confermano queste notizie, in città ormai affollate da questi giovani russi non sempre ben accetti dalla popolazione. È un grande problema politico che ricade sulle spalle del governo e, io direi, anche della diplomazia. Che è stato del grande messaggio di pace e di fraternità lasciato da Papa Francesco due settimane fa? (Edoardo Canetta)

URALSK, PETROPAVLOSK, PAVLOVAR – Il confine più lungo con la Russia è vicino alla regione del Kazakistan occidentale. È qui che si trova ora la più grande concentrazione di coloro che fuggono dalla mobilitazione ordinata dal Cremlino.

Dal 21 settembre almeno 18mila persone con cittadinanza russa sono entrate nella regione del Kazakistan occidentale dalla Federazione Russa. Le autorità locali hanno smesso di riportare statistiche esatte dal 25 settembre. Ancora più persone sono ancora dall’altra parte del confine: le file ai posti di blocco si sono allungate per decine di chilometri. La fila di macchine si muove molto lentamente. Allo stesso tempo, nessuno può spiegare questa bassa velocità: la procedura di attraversamento della frontiera è molto rapida.

Secondo le regole, puoi attraversare il confine solo con un mezzo di trasporto. Per passare da una barriera all’altra, i tassisti richiedono da 20 a 30mila rubli a persona. Questo è quasi uno stipendio mensile del russo medio. Se sei fortunato, puoi negoziare per 15, ma questi casi sono estremamente rari.

“Mio marito, due fratelli ed io siamo stati in fila per il terzo giorno”, ha detto una giovane donna che si è presentata al telefono. “Siamo molto preoccupati che il confine possa essere completamente chiuso”, infatti ci sono voci del genere. Ieri i ragazzi hanno provato a camminare. Abbiamo camminato per una quindicina di chilometri, ma alla fine siamo tornati: se paghiamo i tassisti per il trasporto dall’altra parte, non avremo niente per comprare cibo e biglietti per andare oltre.

Con incomprensibile frequenza, i varchi di frontiera iniziano a far passare le persone a piedi. Poi, altrettanto all’improvviso, bloccano i flussi. La coda per i pedoni, secondo quanto dicono alcuni, è separata. Molti lasciano la macchina sul ciglio della strada e camminano avanti.

“Vengo da Kazan, il mio fidanzato è moscovita e mio fratello viene dalla regione di Perm” ha detto una ragazza, che si è presentata come Olga. Siamo rimasti in fila per due giorni. Poi abbiamo deciso di lasciare la macchina e siamo andati a piedi. Il passaggio è molto difficile. All’inizio ci è voluto molto tempo per arrivare alla dogana. C’è una coda separata per i pedoni. Quando ci stavamo già avvicinando alla barriera, alcuni uomini si sono avvicinati e hanno cercato di prendere posto. Non ho resistito e sono scoppiata in lacrime. Probabilmente, solo per questo ci hanno lasciati soli e ci hanno lasciato passare”.

Dalla parte russa ci sono problemi con cibo e acqua. Non si sa per quanto tempo si rischia di rimanere bloccati in un ingorgo ed è difficile comprare le cose più necessarie. Inoltre, negli ultimi due giorni è piovuto ed è diventato notevolmente più freddo. Chi ha abbandonato la macchina e si è recato in dogana a piedi ha difficoltà molto maggiori. Secondo quello che dicono le persone arrivate, ad alcuni è stato permesso di salire sulle auto per riscaldarsi, ma praticamente tutte le auto sono sovraffollate. Domenica, una delle volontarie è riuscita a passare dalla parte russa. Un po’ di cibo, vestiti caldi e acqua sono stati trasportati lì con lei.

Folle di tassisti vanno incontro alle persone dalla parte kazaka. I prezzi per un viaggio a Uralsk superano tutti i limiti possibili di dozzine di volte. Il giorno in cui è stata annunciata la mobilitazione, i tassisti hanno chiesto mille rubli a persona per un viaggio dal confine a Uralsk, ma in cinque giorni i prezzi sono saliti a 4-10mila!

Oltre ai tassisti, i volontari sono in servizio ai posti di blocco. Trasportano le persone in città gratuitamente. Ma non tutti riescono a raggiungerli. A tutti i posti di blocco, i tassisti occupano letteralmente il territorio dietro le barriere e quasi costringono le persone a salire sulle loro auto.

Al posto di blocco Syrym, i tassisti consentono ai volontari di prendere una persona per ogni gruppo in arrivo. Sono previste eccezioni per le famiglie.

Al posto di blocco di Teploye, i volontari sono stati semplicemente collocati alla fine. Li raggiungono solo coloro che i tassisti non sono stati in grado di convincere con i loro prezzi. Dal momento che dopo aver attraversato il confine le persone molto spesso non capiscono affatto cosa sta succedendo e non sanno nulla dei prezzi locali, molti di loro sono costretti ad andare in città a condizioni esorbitanti.

Tra volontari e tassisti c’è molta tensione. Nelle chat di volontari, ogni poche ore ci sono segnalazioni che si è verificato un altro conflitto con i tassisti. Fortunatamente, la questione non è ancora giunta a scontri aperti, ma la situazione è grave.

Il dipartimento di polizia dice costantemente che tutto è sotto controllo. E in tutti i posti di frontiera dalla parte kazakistana ci sono agenti di polizia in servizio, ma cercano di non interferire in questi conflitti: “Arrangiati da solo, o allontanati”, dicono.

La vera bomba è nel mercato degli affitti. I proprietari di abitazioni non esitano a far pagare prezzi mai visti. Si affittano appartamenti dieci volte più cari rispetto ai tempi normali. Ma anche in tali condizioni, affittare un appartamento o almeno una stanza è quasi impossibile. La situazione è normalizzata solo grazie alle persone premurose. I volontari portano le persone in città, le aiutano con cibo, alloggio e altre questioni urgenti. Ad Uralsk diversi imprenditori hanno organizzato un pernottamento gratuito. Molti cittadini che comprendono la difficile situazione dei russi concedono loro appartamenti e case gratis.

I volontari non dormono per diversi giorni, e molto di loro lavorano fino allo sfinimento. Allo stesso tempo, i messaggi di presunti volontari compaiono periodicamente nelle pagine dei giornali locali, secondo i quali è tutto a posto.

La stragrande maggioranza di coloro che arrivano dalla Russia sono famiglie e coppie molto giovani. Molti viaggiano con bambini piccoli e persino neonati. Pochi hanno intenzione di rimanere a Uralsk. Fondamentalmente, le persone puntano ad andare in altre città e persino Paesi. Tuttavia, tutti trascorrono due o tre giorni a Uralsk. Qualcuno cerca un’opportunità per comprare i biglietti, qualcuno aspetta parenti e amici che sono ancora dall’altra parte del confine. Di conseguenza, molti devono eseguire le procedure iniziali per la registrazione, ottenere un Iin, ecc. a Uralsk. I centri di servizio pubblico locali sono sovraccarichi, le file si estendono per centinaia di metri.

Una situazione simile è a Petropavlovsk. Qui, tutti gli hotel e gli appartamenti giornalieri sono pieni. Alla stazione si sono accumulati i russi che non riescono a trovare un alloggio temporaneo o aspettano i biglietti per altre regioni del Kazakistan, così come i lavoratori di transito che vogliono viaggiare in altri Paesi.

“Ci sono 38 posti di alloggio a Petropavlovsk, circa 1.933 letti, inclusi 24 hotel. Ora il tasso di occupazione è del 100 per cento, metà degli ospiti sono russi, 20 uffici di appartamenti non possono accettare nuovi ospiti. I prezzi sono aumentati di circa il 20 per cento”, ha informato il vice capo del dipartimento regionale per l’imprenditorialità e lo sviluppo industriale-innovativo del Kazakistan del Nord Nurzhan Sadikov.

Anche qui i cittadini più generosi offrono gratuitamente ad alcuni russi arrivati ​​​​dalle regioni di confine l’opportunità di trascorrere la notte nelle loro dacie o appartamenti.

Nella sala d’attesa della stazione, i volontari hanno organizzato un evento di beneficenza, “Warmth of Hearts”, con la distribuzione di baursak, torte e tè.

Alcuni cittadini, approfittando della situazione, ingannano i visitatori. Un tassista ha addebitato ai passeggeri russi 7mila tenge per il viaggio dalla stazione al centro città, anche se non costa più di mille. Anastasia Volkova, capo del front office locale del volontariato, è indignata. “Il nostro volontario nel centro della città ha incontrato un russo, lo ha aiutato a comprare una scheda Sim nel centro commerciale prima di chiudere. E poi ho cercato a lungo un posto dove dormire, perché il ragazzo aveva moglie e figli in macchina. Abbiamo trovato solo una stanza in un’area ricreativa suburbana per 20mila tenge al giorno”.

Un rappresentante del dipartimento sanitario regionale ha smentito le voci secondo cui i russi sarebbero stati ricoverati in un ospedale Covid a Petropavlovsk. “Le informazioni non sono vere”, ha assicurato Nurzhan Taganiiazov, vice-dipartimento sanitario regionale ad interim. “Ci sono solo pazienti, e sono pochi”.

Nella regione di Pavlodar, l’afflusso di russi, purtroppo, non è andato senza problemi. Le buone intenzioni degli attivisti pubblici di sfamare gli stranieri che arrivavano sono state quasi rovinate sul nascere da una coppia di “attivisti patriottici”, Dias Kuzairov e Ruza Beisenbaitegi. Quest’ultimo è venuto al ristorante dove gli uomini d’affari hanno preparato il dastarkhan per gli ospiti, consigliando loro di andarsene da dove venivano. I russi sono stati comunque nutriti, come dovrebbe essere secondo le leggi dell’ospitalità kazakistana. E ora la polizia si occuperà del conflitto.

Intanto, secondo i dati ufficiali, più di 13mila persone hanno già attraversato il confine di Stato a tutti i posti di blocco della regione in una settimana. Circa 5mila di loro sono partiti quasi immediatamente, alcuni per altre città del Kazakistan e altri per altri Paesi. Per coloro che sono rimasti, e si tratta di più di 8mila persone, la questura consiglia di seguire lo stesso esempio, visto che gli 83 hotel disponibili nella regione non sono evidentemente sufficienti per un numero così elevato di stranieri arrivati ​​subito. C’è un numero di appartamenti sottodimensionato di otto volte rispetto al necessario. E non ci sono così tante persone che vogliono andarci, perché i proprietari chiedono prezzi folli Pertanto, coloro che vengono devono accontentarsi delle stazioni ferroviarie e dei ritrovi provinciali.

“Stiamo monitorando la situazione e valutando la possibilità, a livello di consultazioni, di creare centri pubblici sulla base di dispensari cittadini per l’accoglienza temporanea di cittadini russi” ha affermato Oleg Kruk, vice Akim della regione di Pavlodar.

Zlata Udovihenko, Ekaterina Nazarenko, Irina Volkova

