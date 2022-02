Dal Pino, dimissioni da presidente Lega Serie A/ Ora le nuove elezioni

Clamorosa svolta in Lega Serie A: il presidente Paolo Dal Pino ha rassegnato oggi le sue dimissioni. L’ufficialità è arrivata nelle scorse ore, con tanto di lettera. Un addio che arriva dopo due anni di servizio e che è legato alla decisione di cambiare vita: come evidenziato da Calciomercato.com, il manager ha intenzione di trasferirsi con la famiglia negli Stati Uniti.

La decisione di Paolo Dal Pino è stata maturata all’inizio di questo 2022, ma ha deciso di andare avanti per spirito di servizio, considerando il momento complicato attraversato dal sistema calcio italiano, basti pensare alle restrizioni per Covid negli stadi italiani o alla battaglia per i ristori con il governo. Ora partirà l’iter per indire nuove elezioni: il presidente federale ha inviato all’ad De Siervo una lettera un cui gli chiede di convocare immediatamente una assemblea elettiva per nominare l’erede di Dal Pino.

Dal Pino, dimissioni da presidente Lega Serie A

«In gennaio ho trasferito in California il centro della mia vita professionale e familiare. È pertanto impossibile continuare nel mio ruolo di presidente della Serie A», le parole di Paolo Dal Pino nella lettera consegnata per annunciare le dimissioni. L’ormai ex presidente della Lega Serie A ha ripercorso le cose fatte in questi due anni al vertice della Lega, spendendo parole importanti per Gravina: «Ho provato a proporre idee e innovazione in un contesto resistente al cambiamento. Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la Figc e ringrazio il presidente Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne».

