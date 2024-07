Le manovre di calciomercato sono ampiamente entrate nel vivo ora che manca davvero poco alla ripresa della Serie A. Protagonista assoluta la Roma che, dopo aver confezionato l’acquisto di Enzo Le Fee e quasi chiuso Marias Soulé, sembra essere vicinissima a tesserare anche Artem Dovbyk. Il colosso ucraino – punta centrale – arriverebbe dal Girona dopo che nelle scorse ore sembrava promesso sposo dell’Atletico Madrid. Con il possibile approdo di Artem Dovbyk alla Roma i riflettori si accendono anche sulla dolce metà: la moglie Yuliia.

Chi è Yuliia, moglie di Artem Dovbyk vicino alla Roma? Lui eccelle in area di rigore, lei pare sia una vera e propria esperta di social e marketing digitale. Stando a quanto racconta il portale ForzaRoma, la moglie dell’attaccante ucraino si occupa di strategie finalizzate ai social network e alla comunicazione; si occupa infatti anche dei profili social del marito.

Artem Dovbyk e sua moglie Yuliia: entrambi campioni ma su campi diversi: il matrimonio e la figlia Kira

Per quanto concerne ciò che sappiamo sulla storia d’amore tra Artem Dovbyk e sua moglie Yuliia, parliamo di una liaison che affonda le radici a diversi anni fa. Il matrimonio è arrivato nel 2020 dopo molti anni di fidanzamento e insieme hanno allargato la famiglia 2 anni fa con la nascita della figlia Kira. Yuliia Dovbyk – moglie del calciatore vicino al trasferimento alla Roma – è anche impegnata nel sociale. Come racconta il portale ForzaRoma, insieme al marito ha organizzato numerose campagne di beneficenza per supportare il popolo ucraino alle prese con le gravose circostanze belliche.