CALCIOMERCATO ATALANTA, EL BILAL AI SALUTI?

Il calciomercato Atalanta potrebbe avere una clamorosa cessione in vista. El Bilal Touré, giocatore più costoso della storia della Dea, potrebbe lasciare Bergamo dopo appena un anno di permanenza, nemmeno completo a causa del grave infortunio.

Il maliano è stato infatti messo nel mirino dello Stoccarda, squadra che quest’anno è tornata in Champions League ed è alla ricerca di un centravanti che possa fare la differenza dopo la cessione del proprio bomber Guirassy al Borussia Dortmund.

Secondo Gianluca Di Marzio, l’Atalanta è in contatto con la società tedesca per accordare i termini del trasferimento. Naturalmente, prima andrà fatto un sondaggio per capire la disponibilità da parte della squadra nerazzurra.

CALCIOMERCATO ATALANTA, BAH NEL MIRINO

Il calciomercato Atalanta si prepara a salutare Gollini. Il portiere, reduce dal prestito al Napoli con cui ha vinto anche uno Scudetto nel 2022/2023, non troverà spazio nei piani di Gasperini visti i già presenti Carnesecchi e Musso.

Sull’estremo difensore ci sarebbe il Monza. Ceduto Di Gregorio alla Juventus e dato che Szczesny non è un acquisto facile da portare a termine, i brianzoli avrebbero adocchiato Gollini come primo portiere e il neo-arrivato Silvestri dall’Udinese come vice.

In entrata oltre al solito O’Riley come dopo Koopmeiners, sempre se il giocatore saluterà Bergamo dopo le dichiarazioni di Percassi, spunta il nome di Bah: l’esterno del Benfica darebbe grinta, corsa e ottimi cross alla squadra bergamasca. Su di lui c’è anche il Galatasaray.