La Talpa 2024 è già flop? Conduzione e locaton nel mirino del web: “Passati a Civita di Bagnoregio”

È iniziata da poco la prima puntata de La Talpa 2024 e sembra che abbia già deluso le attese e le aspettative. La conduzione di Diletta Leotta, la location, le prove piuttosto semplici e blande non convincono gli utenti social che si sono riversati in massa su X ed Instagram per criticare la nuova edizione a quasi 20 anni dall’ultima. Gli utenti social innazitutto hanno criticato la location: “Siamo passati dal Sudafrica a Civita di Bagnoregio Viterbo con i giochi di Mezzogiorno in famiglia”

In molti hanno criticato le prove de La Talpa 2024: “Nelle prime tre edizioni dovevano farsi marchiare a fuoco, mangiare occhi di bue, farsi seppellire di 10 metri con mezza bottiglietta di ossigeno e bere liquido seminale dai testicoli del toro. Le prove di oggi sono prese da Mezzogiorno in famiglia” “Vedere un reality registrato senza studio, senza opinionisti che mettono un po’ di brio o senza qualche incidente di percorso che capita in diretta significa ammazzare lo spirito della talpa. Il vero reality era quello condotto da Paola Perego questo è una brutta copia.”

Diletta Leotta non convince alla conduzione: “Non è brava, sembra la telecronaca di una partita”

E non solo la nuova edizione de La Talpa con le sue novità che non sono piaciute al pubblico anche la conduzione di Diletta Leotta non convince. In molti hanno scritto: “Diletta Leotta parla come se stesse facendo la telecronaca di una partita, d’altro canto…” “Conduttrice meccanica, che ammette di utilizzare l’auricolare” Il cast di concorrenti che vede Gilles Rocca, Lucilla Agosti, Elisa Di Francisca, Alessandro Egger, Marina La Rosa, Veronica Peparini e Andreas Muller, Andrea Petri, Marco Melandri, Ludovica Frasca e la modella Orian Ichaki è stato giudicato saporifero e giochi stantii e tristi. Insomma non un bell’inizio: La Talpa 2024 è già flop o cambierà rotta più avanti?