Dalila Di Lazzaro/ “C’è un amore nella mia vita, gli incidenti mi hanno segnato”

Una delle donne considerate all’unanimità fra le più belle d’Italia, Dalila Di Lazzaro, ospite nel salotto di Storie Italiane, programma di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele. Come altri vip in tempi recenti, la Di Lazzaro ha denunciato di essere rimasta senza pensione dopo essere stata “truffata”. “E’ un diritto che molte persone hanno – esordisce l’attrice – e che anche io dovrei avere. Quando ero ragazzina non ero proprio così afferrata sul problema quindi penso che dopo i primi film che ho fatto quando avevo 18/19 anni versavo allo stato ma questi sono stati trattenuti. Controllando ora non arrivo ad un punteggio tale per ottenere una pensione. Io purtroppo sono fatta così, anche ora non starei a guardare tutte queste cose perché noi artisti a volte siamo un po’ così, fra le nuvole”. La Di Lazzaro spiega di avere ancora tante proposte: “Ce ne sono tante ma io non sono in piena salute dopo quel famoso incidente”.

DALILA DI LAZZARO A STORIE ITALIANE

L’attrice italiana subì due gravi incidenti che le hanno lasciato un dolore cronico, tutti i giorni: “Ho scritto sei libri per trattare di questi argomenti, che all’epoca degli incidenti era un problema che non veniva curato e ancora oggi vi sono strutture al sud e nelle isole non adeguate. Purtroppo il malato cronico è una perdita per lo stato, 1000 persone hanno questo grave problema”. Si parla quindi dei molti e noti amori vissuti dalla Di Lazzaro: “Richard Gere, Delon ecc ecc, sono state persone stupende, meravigliose, ma io non amo persone dello spettacolo, amo gli uomini normali”. In questo momento c’è un nuovo amore nella vita di Dalila: “Si, sono molto serena, tranquilla, felice, anche se il mio grande amore è questo (e fa vedere il suo cagnolino Pepè ndr)”. Si affronta quindi il tema del cambiamento climatico, alla luce anche del recente intervento di Greta Thunberg all’Onu: “Io amo la terra, la natura, dobbiamo staccarci da tutta questa avidità, dal potere…”. Fra gli amori della vita della Di Lazzaro vi è anche la musica: “Fa parte della nostra vita, appena mi alzo al mattino accendo sempre la radio e non la spengo mai, mi da una gioia immensa. Ho incontrato un cantautore, un professionista molto in gamba, e abbiamo scritto dieci pezzi anche se è difficile farle ascoltare”.

