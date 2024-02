Dalila Gelsomino, nuova fidanzata Eros Ramazzotti?/ Il cantante: “viviamolo fino in fondo questo amore”

Eros Ramazzotti alla compagna Dalila Gelsomino: “ti amo”

Dalila Gelsomino è la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. I due non si nascondono più: quest’estate il cantautore sui social ha postato una foto con tanto di bacio e dedica “ti amo!”. Che dire per la voce di “Terra Promessa” è arrivato il momento di un nuovo amore dopo i matrimoni finiti con Michelle Hunziker e Marica Pellegrinelli. Un amore che i due hanno cercato di tenere nascosto, lontano dal clamore mediatico, ma la popolarità di Ramazzotti è tale da attirare l’attenzione dei fan e curiosi. Per questo motivo è stato proprio Eros a voler ufficializzare la storia con Dalila pubblicando una lunga dichiarazione d’amore sui suoi profili social scrivendo: “non sente le parole della gente, è sordo, testardo maledettamente profondo, non ha ETÁ, fa male fa bene, non si nasconde, insegna, accresce, a volte è feroce oltre ogni limite, ed è il lato oscuro del suo essere irrazionale, è bello ma anche incognito, viviamolo fino in fondo questo amore, vivetelo fino in fondo, tutti, senza paura”.

Aurora Ramazzotti, Eros abbraccia teneramente il piccolo Cesare/ Lo scatto tra nonno e nipote commuove i fan

Sul finale, il cantante ha poi concluso scrivendo una semplice e chiara dichiarazione d’amore come “Ti amo”. Inutile negarlo: la sua lettera era indirizzata alla nuova compagna Dalila Gelsomino. La coppia sta insieme da pochissimi mesi, ma i due sembrano molto complici ed innamorati.

La storia d’amore tra Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino

Poco dopo la dichiarazione d’amore di Eros Ramazzotti sui social, anche Dalila Gelsomino ha voluto replicare pubblicando una serie di scatti e scrivendo: “ti ho visto dedicare la tua arte a 15,000 persone, ma ti ho visto anche esibirti improvvisando in una stanza vuota. In quella stanza c’ero solo io”.

Eros Ramazzotti, è finita con la nuova fidanzata Dalila Gelsomino?/ Ultimo post non lascia spazio a dubbi

Non solo, la giovane 31enne rivolgendosi al compagno ha scritto: “gentile, umile, matto, simpatico e con una nobiltà d’animo disarmante. Con i piedi dannatamente per terra pur potendo volare da un pianeta all’altro, se volesse. Un regalo avere avuto la fortuna di poter assistere a tanta arte e ad un tour storico. Sei grande amore mio”. Che dire: Dalila Gelsomino è davvero la nuova fidanzata di Eros Ramazzotti. Nonostante i 25 anni di differenza di età, le cose tra loro proseguono alla grande.











© RIPRODUZIONE RISERVATA