Eros Ramazzotti con Dalila Gelsomino e i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio/ Armonia per le vie di Milano

Eros Ramazzotti a spasso con Dalila Gelsomino e i figli: l’armonia in famiglia

Eros Ramazzotti è spensierato al fianco della nuova fidanzata Dalila Gelsomino. Dopo un iniziale silenzio social, finalizzato a non dare immediatamente in pasto al gossip la loro storia d’amore, ora i due sono usciti ufficialmente allo scoperto. Non solo per mezzo social, dove condividono scatti e dediche di coppia, ma anche per strada, alla luce del sole, a dimostrare che il loro amore non è solo un pettegolezzo ma una concreta realtà. Le ultime immagini pubblicate dal settimanale Chi, in particolare, ritraggono il cantante in un armonico quadretto familiare.

Con lui per strada, a spasso per le vie di Milano, non c’è solo la sua dolce metà Dalila, ma anche i figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio, avuti dal precedente matrimonio con Marica Pellegrinelli. E questa, specifica il settimanale, è la prima volta che Ramazzotti si mostra pubblicamente in compagnia della nuova fidanzata e dei due figli.

Eros Ramazzotti e Dalila Gelsomino: l’affiatamento con i figli del cantante

Le foto ritraggono la spensieratezza e i sorrisi nei volti di Eros Ramazzotti e della sua famiglia allargata. La sua ‘ciurma’, riporta Chi, si dirige verso un rinomato ristò di Milano, in zona Cattolica, l’università dove si è laureata Dalila Gelsomino. E i figli del cantautore non mancano di destinare sorrisi e abbracci alla nuova compagna del papà, a dimostrazione di un affetto e di un armonia familiare che fa felice Ramazzotti e non solo. Una foto mostra addirittura la piccola Raffaela Maria andare a braccetto con la Gelsomino, dimostrando grande affiatamento tra di loro.

Per Eros Ramazzotti, dunque, è un’estate all’insegna dell’amore e della famiglia. Il cantautore è reduce da un tour tutto sold out e ricco di grandi soddisfazioni personali. Ma, forse, quella più grande è aver creato una famiglia super affiatata, dove regnano sorrisi e armonia. E le recenti foto di Chi ne sono la perfetta testimonianza.











