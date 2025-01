Dalla strada al palco 2025: anticipazioni e diretta prima puntata

Dopo il grande successo ottenuto dalle prime tre edizioni trasmesse da Raidue, oggi, venerdì 10 gennaio 2024, in prima serata, Raiuno trasmette la prima puntata della quarta edizione del programma “Dalla strada al palco” che omaggia il grande talento degli artisti di strada che, con la loro arte e la loro creatività, rendono più suggestive ed emozionanti le giornate di chi ha la fortuna di incontrarli. Una vera e propria promozione quella ottenuta dallo show “Dalla strada al palco” condotto, ancora una volta, da Nek che, sulla scena musicale da anni, ha conquistato il pubblico anche nelle vesti di conduttore.

Nell’edizione 2025 del programma, però, Nek non sarà solo ma sarà affiancato dalla vincitrice di Ballando con le stelle 2024 ovvero Bianca Guaccero che, in attesa di sbarcare a Sanremo per condurre Prima Festival, condurrà Dalla strada al palco insieme a Nek provando anche a farlo ballare.

Dalla strada al palco 2025: chi sono i concorrenti

I concorrenti del programma “Dalla strada al palco 2025” sono gli artisti di strada di vario genere. Sul palco dello show di Raiuno si esibiranno musicisti e giocolieri, mimi, clown o mangiafuoco, ballerini o attori. In ogni puntata si esibiscono 12 concorrenti e i due più votati andranno in finale insieme all’artista scelto dagli ospiti vip, ovvero i “passanti importanti” che, in questa prima puntata, sono Al Bano e Biagio Izzo.

Ogni concorrente, oltre ad esibirsi per far conoscere la propria arte e conquistare i consensi del pubblico e della giuria, racconterà la propria storia dando vita anche a momenti davvero emozionanti. «Sono artisti ai quali va la mia più profonda stima. Innanzitutto perché sono persone libere, libere nella scelte. Fino a tre anni fa, non conoscevo il loro mondo: anzi, pensavo che chi si esibisce per strada si gioca la sua ultima possibilità. E invece no. Sono persone che hanno fatto una scelta ben precisa, lontana dalle logiche dello show business», ha spiegato Nek in conferenza stampa come riporta AskNews.

Come vedere in diretta streaming Dalla strada al palco 2025

La prima puntata di “Dalla strada al palco” andrà in onda, alle 21.30 di oggi, su Raiuno, al termine del consueto appuntamento con Affari tuoi. Lo show, come tutti i programmi Rai, inoltre, può essere seguito anche in diretta streaming, contemporaneamente alla diretta televisiva o in un momento successivo. Su Raiplay, inoltre, è possibile anche rivedere le singole esibizioni dei concorrenti.