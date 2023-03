Dalla strada al Palco/ Anticipazioni e ospiti 1a puntata: Andrea Delogu e Carlo Conti

Dalla strada al palco: Nek torna su Rai 2

Questa sera, martedì 28 marzo, su Rai 2 torna “Dalla strada al Palco”, lo show condotto da Nek in cui artisti provenienti da tutte le piazze d’Italia si esibiscono davanti al pubblico in studio e ad alcuni ospiti vip. “Sono molto contento che il programma sia piaciuto alla rete e al pubblico. E ho scoperto un mondo che non conoscevo, per esempio che esiste un registro degli artisti di strada che hanno uno spazio in cui esibirsi nelle città”, ha detto Nek, intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, alla vigilia della seconda stagione del programma.

A differenza della prima stagione, formata da quattro puntate, la seconda edizione sarà formata da sei prime serate. La prima edizione di “Dalla strada al Palco” è stata vinta dal chitarrista Emanuel Victor.

Dalla strada al palco: ospiti e busker della prima puntata 28 marzo

Ospiti della prima puntata di “Dalla strada al Palco”, nei panni dei cosiddetti “passanti importanti”, sono Andrea Delogu e Carlo Conti, che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno. I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia. I busker – termine inglese con cui si indicano gli artisti di strada – porteranno sul palco di Rai 2 diverse forme d’arte: dalla musica al canto, dalla danza alla giocoleria.

Tra gli artisti della prima puntata: gli acrobati su pali oscillanti della Compagnia dei Folli; il pianista Davide Stramaglia, che da anni suona nell’affollata metropolitana di Londra; i giocolieri Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco; il violinista Isaac Minert; il vocalist e magazziniere Joe Bless; la cantante Martina Zaghi; il duo voce e violino Riccardo & Celine; la cantante lirica Naimana e il ventriloquo Daniele; gli Street Sharks; i No Funny Stuff e Mauro Masi, sand artist. Gli artisti porteranno dil palco non solo il loro talento ma anche la loro storia personale.

