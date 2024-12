Josè Carreras sarà uno degli ospiti nella trasmissione dedicata ai 30 anni della carriera di Andrea Bocelli, programma che andrà in onda Mercoledi 11 Dicembre 2024 e che vedrà la conduzione in due puntate di Michelle Hunziker. Josè Carreras è un tenore che ha fatto la storia della musica, ma andiamo a conoscere meglio alcune curiosità sulla sua famiglia.

In Italia lo conosciamo oltre che per il suo talento anche per la love story che per anni ha fatto la storia nel nostro paese con il soprano Katia Ricciarelli. I due hanno lavorato insieme ma si lasciarono – come per ammissione della donna – a causa dei tradimenti di lui e un rapporto che alla fine divenne logoro. Nella sua vita lui ha vissuto due matrimoni.

Nel 1971 ha sposato Mercedes Perez mentre nel 2006 ha sposato Jutta Jager ed i due hanno poi divorziato nel 2011. L’uomo ha anche due figli, Julia e Albert ed è molto legato a loro. I due si conobbero in aereo, Julia era una hostess ma a quel tempo lui era ancora legato alla prima moglie e non voleva assolutamente divorziare. Le cose sono poi cambiate e Julia è stato vicino all’uomo anche durante la malattia.

Josè Carreras e il rapporto con i figli

Non si conosce molto della famiglia dell’uomo, ma lui ha mantenuto la sua privacy con attenzione e lui ha rivelato qualche dettaglio riguardo questo legame in qualche struggente intervista. Ricordiamo che Josè ha avuto la leucemia e che per diverso tempo i medici vedevano l’uomo praticamente in fin di vita.

Fortunatamente per lui le cose non sono andate cosi e l’uomo ha raccontato al portale Ail che la famiglia gli ha dato una grossa mano: “Ho trovato la forza in persone di tutto il mondo e questo rispetto mi ha impressionato e mi ha dato una grande forza”, poi ha continuato parlando della sua famiglia:

“La chiave del mio recupero è stata il sostegno e l’apporto che è stato costante della mia famiglia, averla vicina mi ha toccato e mi ha aiutato moltissimo”. Per quel che riguarda i figli non vi sono informazioni a riguardo, Josè non ha profili social e sia lui che la sua famiglia hanno mantenuto un costante riserbo per tutto il corso della sua carriera. Riserbo ma un grande legame.