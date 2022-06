DallArenaLucio, Fiorella Mannoia ricorda Lucio Dalla/ “Mi rivelò la solitudine e l’aridità di cuore”

Fiorella Mannoia si racconta, ricordando Lucio Dalla: l’intervista che introduce il DallArenaLucio tribute-show

Il 2 giugno 2022 si è registrato il tutto esaurito all’evento DallaArenaLucio, il concerto totally live che accoglie alcuni tra gli artisti più amati del momento, per un tributo all’uomo e all’artista che è stato ed è ancora attraverso la musica, Lucio Dalla. Un evento che va in onda in prima serata su Rai Uno il 3 giugno 2022, ed è condotto da un duo d’eccezione, quale è Carlo Conti e Fiorella Mannoia.

La set-list dell’evento musicale che segna l’inizio tv del mese di giugno, in vista del solstizio d’estate, accoglie artisti del calibro di Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Giuliano Sangiorgi, Samuele Bersani, Ron, Il Volo, Tommaso Paradiso, Brunori Sas, La Rappresentante Di Lista. E ancora Gigi D’Alessio, Noemi, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Masini, Stadio, Francesco Gabbani, Tosca, Pierdavide Carone, Ornella Vanoni e Il Piccolo Coro dell’Antoniano. A quest’ultimi, poi seguono il chitarrista Ricky Portera, collaboratore storico che ha suonato negli album epici del cantautore che veniva a mancare 10 anni fa, e la cantante Iskra Menarini, la quale è ricordata per aver collaborato per 25 anni al fianco di Lucio Dalla e in qualità di corista.

E in vista del via al live show, DallArenaLucio, la conduttrice Fiorella Mannoia ha rilasciato delle dichiarazioni sentite in un’intervista esclusiva concessa a Il fatto quotidiano, dove lei traccia un ritratto del compianto uomo e artista, Lucio Dalla.

DallArenaLucio è soldout con una scaletta d’eccezione: il ricordo di Lucio Dalla

Incalzata dalle domande della fonte, la cantautrice dalla fulva chioma non ha nascosto di non riuscire a definirsi propriamente un’amica di Lucio Dalla, dal momento che gli incontri privati e musicali tra loro sono stati sporadici e fugaci, ma a vincolarla al cantautore scomparso vi è comunque un sentimento di stima e affetto sincero. Ad averla colpita di più di Lucio Dalla è stato un discorso sentito che il cantautore le ha riservato quando era ancora in vita, delle parole toccanti che l’intervistata ha riportato così testualmente: “Della solitudine in rapporto al nostro lavoro e del rischio che c’è di perdere il contatto con la realtà. Era un discorso serio, non ironico dei suoi. Lo lasciai parlare e mi colpì quando disse che perdendo il contatto con la realtà c’è il rischio che ci si inaridisca dentro”.

La scaletta dell’evento Rai più atteso del mese di giugno 2022 e sold-out live dall’Arena di Verona, intanto, prevede la seguente line-up di artisti e canzoni, tra cui molto attesi via social si dicono le esibizioni di Marco Mengoni e Gigi D’Alessio detta dei messaggi degli utenti: Fiorella Mannoia-Marco Mengoni: Vita – Marco Mengoni: L’anno Che Verrà – Il Volo: Caruso – Gigi D’alessio: Piazza Grande (duetto virtuale con Dalla) – Samuele Bersani: Tu Non Mi Basti Mai – Alessandra Amoroso-Fiorella Mannoia: La Sera Dei Miracoli – Piccolo Coro Dell’antoniano Feat. Pierdavide Carone Iskra Menarini: Attenti Al Lupo – Ron: 4 Marzo 1943 – Giuliano Sangiorgi: Cara – Giuliano Sangiorgi/Fiorella Mannoia: Anna E Marco – Ornella Vanoni (accompagnata al pianoforte da Ron): Chissà Se Lo Sai – Tommaso Paradiso: L’ultima Luna – Noemi: Tutta La Vita – Brunori Sas: Disperato Erotico Stomp – Fiorella Mannoia: Se Io Fossi Un Angelo – Ermal Meta/Fabrizio Moro: Come è profondo il mare – La Rappresentante Di Lista: Balla, Balla, Ballerino – Marco Masini: Futura – Tosca: Latin Lover – Tosca e Ron: La Casa In Riva Al Mare – Francesco Gabbani: Stella Di Mare – Stadio: Grande Figlio Di Puttana – Fiorella Mannoia/Stadio/Ron/Bersani: Canzone

