Dallavalle-Ihemeje finale salto triplo Olimpiadi Tokyo 2020/ Risultato live e diretta

FINALE SALTO TRIPLO: ITALIA RAPPRESENTATA DA DALLAVALLE-IHEMEJE

Si accenderà questa notte alle ore 4.00 del mattino italiano di giovedi 5 agosto la finale del salto triplo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con gli italiani Andrea Dallavalle e Emanuel Ihemeje. Nelle prime ore del mattino italiano dunque saremo ancora in pedana per l’atletica a cinque cerchi, per una finale che potrebbe anche regalarci inaspettate emozioni: sulla carta infatti due azzurri non sono tra i grandi favoriti al podio, ma vista l’eccezionale qualificazione occorsa solo lo scorso martedì, possiamo anche sognare. Va pure aggiunto che potevano essere ben tre gli italiani chiamati alla finale del salto triplo maschile, ma purtroppo la nostra più splendente carta da medaglia per la competizione, Tobia Bocchi, non ce l’ha fatta, segnando la 13^ misura ed essendo dunque il primo egli esclusi. Pur senza il saltatore emiliano (4^ agli europei indoor di Torun), il tricolore oggi sarà ben rappresentato da Dallavalle e Ihemeje: vedremo che accadrà in questa finalissima per il salto triplo alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

DALLAVALLE-IHEMEJE FINALE SALTO TRIPLO: COME SEGUIRE L’EVENTO (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv della finale del salto salto triplo con Andrea Dallavalle e Emanuel Ihemeje sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se potrebbe non essere integrale. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

FINALE SALTO TRIPLO OLIMPIAID TOKYO 2020: GLI AVVERSARI DI DALLAVALLE E IHEMEJE

Impazienti di dare il via alla diretta per la finale del salto triplo con Dallavalle e Ihemeje, pure ci pare doveroso ora vedere anche chi saranno i rivali dei due azzurri in testa gara per le medaglie alle Olimpiadi di Tokyo 2020: specialmente perchè purtroppo i due italiani non sono i primi favoriti al podio a cince cerchi. Nella prova dello Stadio Olimpico saranno dunque riflettori puntati sul portoghese Pedro Pichardo, che in stagione ha già messo a segno il 17.92, ma attenzione anche all’americano Will Claye, che pure in stagione non è andato oltre i 17.21. Pure rivali di gran prestigio saranno Yaming Zhou e Hugues Fabrice Zango come anche il cubano Andy Diaz: non si annuncia affatto una gara semplice quella di questa sera.

