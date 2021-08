Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Sibilio e Fantini a medaglia?

RISULTATI ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020

Allo Stadio Olimpico vivremo un’altra bella giornata con i risultati dell’atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, martedì 3 agosto 2021. L’Italia ci sta esaltando come non succedeva da moltissimi anni: la domenica con il doppio oro di Gianmarco Tamberi nel salto in alto e immediatamente dopo di Marcell Jacobs nei 100 metri è forse il punto più alto della storia dello sport italiano, ma in generale stiamo raccogliendo tanti bellissimi risultati, come ad esempio ieri il settimo posto di Nadia Battocletti nei 5000 metri femminili, mentre oggi spicca la presenza di Alessandro Sibilio nella finale dei 400 ostacoli maschili, una delle due previste nella sessione del mattino in Giappone, dunque alle ore 5.20 italiane.

Orario scomodo, ma Sibilio merita comunque un occhio di riguardo perché ha già fatto un’impresa: i favoriti sono il norvegese Karsten Warholm, il qatariota Abderrahman Samba e lo statunitense Rai Benjamin, ma siamo curiosi di scoprire cosa saprà fare l’azzurro. Sono due le finali della prima sessione giornaliera: alle ore 3.50 infatti ci sarà anche il salto in lungo femminile, dove la lotta per il successo si annuncia emozionante – purtroppo assente per infortunio la nostra grande promessa Larissa Iapichino. Per il resto, questa sessione offrirà anche le qualificazioni del salto triplo maschile e del lancio del giavellotto femminile, il primo turno dei 1500 metri maschili, dei 400 metri femminili e dei 200 metri maschili.

ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020: ECCO COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA STREAMING

La diretta tv delle gare delle Olimpiadi Tokyo 2020 sarà disponibile per gli abbonati Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming. Purtroppo Rai Due coprirà i Giochi solo con 200 ore di diretta e dunque l’atletica sarà una degli eventi che andrà in onda in chiaro. Non sarà dunque disponibile su Rai Play.

TUTTE LE GARE DI ATLETICA DI OGGI ALLE OLIMPIADI TOKYO 2020: ATTESA PER I RISULTATI DEGLI ITALIANI

Aggiungiamo adesso altre informazioni su ciò che avremo da seguire oggi per i risultati atletica alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché ci saranno altre quattro finali, che saranno nella sessione serale e dunque ad orari più accessibili anche per noi. Detto che nella serata di Tokyo avremo anche il primo turno dei 110 ostacoli e dei 5000 metri maschili, le qualificazioni del getto del peso maschile e le semifinali dei 200 metri maschili, mettiamo ora in primo piano le quattro finali. Alle ore 12.20 (indichiamo sempre il riferimento italiano) ci sarà il salto con l’asta maschile con Armand Duplantis, Renaud Lavillenie e Thiago Graz in primo piano.

Passiamo poi alle ore 13.35, quando ci sarà l’appuntamento con il lancio del martello femminile che vedrà la presenza graditissima dell’azzurra Sara Fantini, che proverà almeno ad entrare fra le prime otto martelliste che disputeranno per intero la finale, anche se il podio sembra sogno proibito. Infine, la grande chiusura sarà con gli 800 metri femminili alle ore 14.25 e i 200 metri femminili alle ore 14.50. Gli 800 si annunciano piuttosto incerti, con la statunitense Athing Mu in copertina grazie al miglior tempo in semifinale, mentre nella velocità la nazione di riferimento è la Giamaica in campo femminile, in particolare con una Elaine Thompson-Herah dominante in semifinale e a caccia di una doppietta da leggenda.

