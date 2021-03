Diretta Europei Indoor Atletica 2021/ Streaming video Rai: tutti in pedana, via!

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: SI COMINCIA

Tutto è pronto per dare il via all’ultima giornata di gare agli Europei indoor di atletica 2021 e noi concentriamo ancora una volta la nostra attenzione su Gianmarco Tamberi, che naturalmente sarà la stella italiana della domenica di Torun. Un paio delle soddisfazioni migliori della carriera di Gimbo Tamberi sono arrivate proprio indoor, in particolare la bellissima medaglia d’oro conquistata ai Mondiali al coperto di Portland (USA) il 19 marzo 2016 con la misura di 2,36 metri. Era l’inizio dell’anno più bello ma anche più doloroso per Gianmarco Tamberi, che il 10 luglio sarebbe diventato campione europeo all’aperto ad Amsterdam ma poco dopo si sarebbe infortunato a Montecarlo, dovendo così rinunciare alle Olimpiadi di Rio, alle quali si sarebbe presentato fra i grandi favoriti del salto in alto. Tornando però indoor, dobbiamo ricordare che all’oro mondiale 2016 Tamberi ha unito l’oro europeo conquistato nel 2019 a Glasgow con un salto di 2,32 metri: oggi Gimbo saprà fare il bis? Lo scopriremo già stamattina! Adesso però basta parole, perché a parlare saranno le piste e le pedane di Torun: una grande domenica prende il via! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei indoor di atletica 2021 sarà garantita solo parzialmente da Rai Sport + HD, che offrirà le immagini da Torun solo per l’ultima parte della sessione serale, cioè a partire dalle ore 17.50 salvo variazioni di palinsesto. In quella fascia sarà garantita anche la diretta streaming video tramite Rai Play, mentre per una copertura più ampia di tutta la giornata (fin dal mattino) ci si potrà affidare a Rai Sport Web. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

E’ ARRIVATO IL GIORNO DI TAMBERI!

Ultima giornata in diretta dagli Europei indoor di atletica 2021 che termineranno oggi a Torun, in Polonia. Oggi il piatto forte in ottica azzurra dovrebbe arrivare già al mattino, quando è in programma la finale del salto in alto maschile con Gianmarco Tamberi, che giovedì aveva ottenuto la qualificazione in modo autorevole. Dunque, dopo le emozioni che abbiamo già vissuto ieri, siamo sicuramente pronti a fare il bis oggi, nella giornata che naturalmente sarà la più ricca di eventi e finali, dal momento che sarà l’ultima in quel di Torun, città polacca che nella storia è nota soprattutto per avere dato i natali a Niccolò Copernico, ma che in questi giorni sta vivendo un evento a suo modo “storico” per l’atletica leggera internazionale, essendo il primo grande evento che si disputa dopo la cancellazione di tutti quelli che erano in programma nel 2020. Speriamo che Tamberi (e magari anche altri) colorino d’azzurro questa domenica, nel frattempo scopriamo tutto ciò che serve per vivere meglio questa giornata con la diretta degli Europei indoor di atletica 2021.

DIRETTA EUROPEI INDOOR ATLETICA 2021: LE FINALI IN PROGRAMMA

Verso la diretta degli Europei indoor di atletica 2021, ecco che nell’ultima giornata di gara le emozioni saranno garantite fin dal mattino, perché le finali saranno spalmate lungo tutta la giornata. In particolare, alle ore 10.50 comincerà la finale del salto triplo maschile e alle ore 11.25 sarà la volta del salto in alto sempre maschile, la gara dunque con Gianmarco Tamberi che auspichiamo grande protagonista. Le altre dodici finali per assegnare in totale quattordici titoli saranno comunque nella sessione serale, che oggi comincerà già alle ore 17.00 a Torun proponendo subito i 60 hs maschili e il via alla finale del salto con l’asta sempre degli uomini. Alle ore 17.15 i 60 hs ma al femminile, seguiti dal via alla finale del salto triplo femminile e alle ore 17.30 dall’ultima fatica dell’eptathlon maschile, che saranno i 1000 metri. Alle ore 17.45 comincerà il salto in alto femminile, alle ore 17.52 ecco invece il via alla finale dei 3000 maschili. Alle ore 18.13 sarà la volta degli 800 maschili, seguiti immediatamente dalla stessa gara al femminile, mentre alle ore 18.45 sarà la volta dei 60 femminili che incoroneranno la regina della velocità, infine la chiusura sarà affidata alle due staffette 4×400, prima maschile e poi femminile.



