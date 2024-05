Damiano Carrara fuori da Bake off per lite con Caressa Pechino Express 2024?/ “È gelo con Benedetta Parodi”

Bake off 2024: Damiano Carrara via? Rumor: “Malumori con Benedetta Parodi per lite con Caressa a Pechino Express 2024”

Pechino Express 2024 è finito da settimane ma si continua a parlare. Stando infatti a quanto riporta la pagina su X (ex Twitter) La Tv nella prossima edizione di Bake off, storico programma di cucina di Real Time non dovrebbe essere Damiano Carrara, presente da diverse edizione ed ormai volto noto ed amato del programma. Ed il motivo è presto detto, pare che c’entri la dura lite con Fabio Caressa a Pechino Express 2024.

Il celebre chef pasticcere, in coppia con il fratello Massimiliano, infatti, ha partecipato e alla fine vinto, a Pechino Express 2024. Nel adventure game di Sky si è fatto notare per un’eccessiva competitività e voglio di vincere che le sono valse attacchi e critiche sul web. E non è stato apprezzato per nulla, inoltre, il gesto fatto nei confronti di un’altra coppia, quella formata da Eleonora e Fabio Caressa, figlia e marito di Benedetta Parodi. Finiti a rischio eliminazione a Pechino Express 2024, Carrara li ha eliminati per pura strategia nonostante l’ottimo legame con il giornalista. C’è stata una lite tra Fabio Caressa e Damiano Carrara. In seguito hanno chiarito ma adesso pare che ci siano stati dei malumori anche tra il pasticcere a Benedetta Parodi.

Damiano Carrara non ci sarà nella prossima edizione di Bake Off? Frecciate, foto sospette e indizi di malumori con Benedetta Parodi

Finito Pechino Express 2024, Damiano Carrara in molte interviste ha rivelato che dopo la lite con Fabio Caressa si sono chiariti e tornati amici come prima tuttavia alcuni post e foto su Instagram postate dalla conduttrice di Bake off hanno destato dei sospetti sul popolo del web tanto che in quest’ultime ore sono cresciuti i rumors e le indiscrezioni su presunti malumori tra Benedetta Parodi e Damiano Carrara. La conduttrice in queste ore su Instagram ha postato una dichiarazione che a molti è sembrata una frecciata al collega: “Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale.”

E non è tutto, Benedetta Parodi ha postato un’altra foto su Instagram, scattata sul set di Bake Off in cui si nota proprio l’assenza di Damiano Carrara. Quest’ultimo, invece, ha condiviso un video su Instagram che sembrava confermare la sua assenza dal set di Bake Off, i dettagli sul suo futuro nel programma restano incerti. E la mancanza di dichiarazioni dei diretti interessati, infine, non fa altro che alimentare le speculazioni. Insomma la partecipazione a Pechino Express 2024 ha incrinato l’amicizia tra Damiano Carrara e Benedetta Parodi? Ed ha influito talmente tanto da far fuori il pasticcere da Bake off? Non resta che attendere per saperne di più.











