I pasticcieri, vincitori Pechino express 2024?/ Massimiliano e Damiano Carrara: il loro punto debole è…

A Pechino Express 2024, i Pasticcieri hanno graziato le Amiche ma dietro questa scelta potrebbe esserci una strategia

Nella penultima tappa di Pechino Express 2024, i fratelli Massimiliano e Damiano Carrara hanno dimostrato finalmente un briciolo di generosità graziando le Amiche al ballottaggio. Qualcuno la chiama strategia, dettata forse dalla paura di subire “ritorsioni”. D’altra parte nelle scorse settimane i Pasticcieri avevano già sbattuto fuori i Caressa, attirandosi le antipatie di buona parte del pubblico. Damiano e Massimiliano, ad ogni modo, sono riusciti ad arrivare fino in fondo e ora che Pechino Express 2024 entra nel vivo, vogliono mettere le mani sulla finale e laurearsi vincitori di questa edizione, ci riusciranno?

Intanto dopo aver percorso ben 233 Km nello Sri Lanka, abbiamo potuto scoprire i punti deboli di una coppia che comunque resta candidata alla vittoria finale. Quali? Il ballo ad esempio. Durante la semifinale i Pasticcieri si sono ritrovati a danzare sulle note di un ballo folcloristico e hanno ammesso i proprio limiti. “Siamo la discoordinazione fatta a persona”, hanno riconosciuto i due concorrenti.

Pechino Express 2024, Pasticcieri in finale tra record e ambizioni personali

Una presa di coscienza che per certi versi ci ha stupito. Quasi mai, lungo il percorso di Pechino Express 2024, i Pasticcieri hanno ammesso alcuna debolezza. Anzi, sono sempre stati spietati, tutto per portare a termine la loro missione e arrivare almeno in finale. Il punto debole c’è, dunque, ma ben presto i due fratelli riprendono il passo e infatti tornano a primeggiare, dopo aver trovato alloggio per la notte ed essersi caricato a dovere.

“Noi abbiamo il record dei sei libri rossi”, hanno detto e ripetuto i Pasticcieri. Nel finale, come dicevamo, graziano le Amiche e le ritroveranno in finale per una sfida che Damiano e Massimiliano sono certi di poter portare a casa. Chi sarà il vincitore di Pechino Express 2024?

