Damiano David dei Maneskin/ Foto, ecco come era al liceo: look acqua e sapone

I Maneskin hanno vinto la 71esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Zitti e buoni”. “Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva di stare sempre zitti e buoni”, è stata la prima dedica ufficiale della band romano. Sì, perché il gruppo romano che ha conquistato pubblico e critica è nato tra i banchi di scuola. Il frontman Damiano David, classe 1999, ha frequentato il liceo linguistico Eugenio Montale, due bocciature e nessun diploma. Invece Thomas Raggi, chitarrista, e Victoria De Angelis, bassista, si sono conosciuti al liceo Kennedy. Mentre Ethan Torchio, il batterista, è arrivato nella band rispondendo ad un annuncio sui social. Prima di dedicarsi completamente alla musica, Damiano David ha anche giocato a pallacanestro nella società romana Eurobasket: “Lo conosciamo bene: qualche anno fa giocava a pallacanestro, nella nostra città di Roma… proprio nel nostro settore giovanile”, ha annunciato la società dopo la vittoria sanremese dei Maneskin.

Damiano David al liceo: ecco come era

Ma come era Damiano David dei Maneskin ai tempi del liceo? Il frontman, 22 anni, ha conquistato il pubblico con il suo stile “fashion gipsy”: capelli lunghi, tatuaggi e kajal sugli occhi. In queste ore sta circolando sui social uno scatto di un giovanissimo Damiano ai tempi del liceo: camicia bianca, viso pulito, capelli corti e orecchino. Ma lo stesso sorriso, con fossetta sulla guancia, con cui sabato sera ha scoperto di aver vinto Sanremo 2021 insieme alla sua band. Su Instagram, nelle storie, Damiano ha pubblicato la foto di un suo scritto delle elementare, in cui svela di aver sempre voluto fare musica: “Io sono Damiano e mi piace giocare con il mio gatto. Mi piace quando faccio la lotta con mio fratello e quando gioco con la Playstation. Da grande voglio fare la rockstar”. Il suo sogno si è realizzato, consacrato dall’inaspettata vittoria al Festival di Sanremo 2021.





