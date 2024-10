Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Damiano David e la fidanzata Dove Cameron, i due il 14 ottobre hanno festeggiato il loro primo anno d’amore. Sono legati sentimentalmente da un anno, sui social si mostrano più complici e innamorati che mai. Da quanto è scattata la scintilla tra loro non si sono più separati e non perdono occasione per dedicarsi a vicenda parole speciali e piene d’amore. In occasione del loro anniversario la splendida attrice e cantante ha pubblicato un set di foto e video sul suo profilo Instagram che la ritrae insieme al frontman dei Maneskin. Nella didascalia ha scritto: “L’anno più veloce della mia vita. Vorrei solo averti incontrato prima. Ti amerò per sempre”.

Damiano David ha apprezzato molto la dedica della fidanzata, con un pizzico di ironia ha commentato il post scrivendo che fortunatamente lei pensa che sia carino. Il post ha ricevuto non pochi consensi, moltissimi infatti sono stati i like e i commenti pieni di affetto da parte dei loro affezionati follower che pensano che siano una coppia meravigliosa.

Damiano David e la fidanzata Dove Cameron più innamorati che mai, a breve la convivenza

Un anno fa il cantante dei Maneskin e la sua dolce metà sono stati pizzicati insieme per la prima volta a San Paolo in Brasile, al termine di un concerto della famosa band. Qualche mese dopo i due hanno ufficializzato la loro relazione durante il Met Gala. In più occasioni entrambi si sono detti certi di aver trovato la persona giusta e continuano a mostrarsi innamoratissimi sui social e in molti eventi pubblici. Di recente Dove Cameron ha descritto il fidanzato come un uomo d’altri tempi, pensa che sia la persona più generosa e gentile del mondo. Ha anche detto che è un’anima sensibile e bella ed è la persona migliore che ha incontrato in tutta la sua vita.

Da un po’ di tempo Damiano David si è preso una pausa dai Maneskin e ha iniziato un nuovo percorso come solista. Gli ultimi mesi li ha trascorsi perlopiù negli Stati Uniti per realizzare il suo primo album da solista. Il cantante ha avuto anche la possibilità di trascorrere molto più tempo con la fidanzata dal momento che lei vive lì e il loro rapporto è diventato ancora più importante. Di recente è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per presentare il suo nuovo singolo intitolato ‘Silverlines’.

Nella nota trasmissione si è lasciato anche sfuggire alcune rivelazioni sulla sua sfera personale. Parlando della fidanzata Dove Cameron ha fatto sapere che stanno pensando di andare a convivere e dovranno capire come fare visto che lui vive a Roma e lei a Los Angeles. Al momento non è chiaro se a trasferirsi sarà lui o lei, ciò che è certo però è il fatto che sono follemente innamorati e non vedono l’ora di vivere insieme.