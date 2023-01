Dana contro Onestini e Oriana: “Accusata e provocata di proposito”/ Nikita conferma: “È il loro gioco”

Dana Saber contro Onestini e Oriana al Grande Fratello Vip: “Accusata e provocata di proposito”

Dana Saber e Nikita Pelizon da una parte, Luca Onestini e Oriana Marzoli dall’altra. Le due fazioni continuano a darsi battaglia, culminata ieri col caso degli occhiali da sole di Onestini. La sparizione di questi occhiali, poi trovati poco dopo, ha coinvolto anche Dana che si è sentita accusata da Luca di aver preso i suoi occhiali. Da qui una lite in cui si è intromessa anche Nikita quando ha appoggiato i sospetti della Saber.

Oriana a letto con Daniele, la reazione di Luca Onestini al GF Vip/ "È una cosa intima" e la stuzzica…

“Fanno sparire delle cose per poi chiedere a me e mettermi in difficoltà, lo fanno a posta, per provocarmi e andare in giro per la casa a parlare di me. – ha dichiarato la modella marocchina in confessionale, per poi aggiungere – Fai credere che io in Casa vado rubando gli occhiali!”

Nikita Pelizon dalla parte di Dana, Oriana è una furia!

Chiacchierando con Dana, Nikita ha appoggiato questa sua tesi, fomentandola: “È un loro gioco.” Il riferimento non è solo a Onestini ma anche a Oriana, ormai sempre pronta ad appoggiarlo. Quando la venezuelana si è sentita attaccata dalle due gieffine, – che hanno fatto notare che gli occhiali di Luca li portava proprio lei prima che sparissero – è sbottata in confessionale: “Questa extraterrestre deve dire che io avevo gli occhiali di Luca sulla testa, era un gioco… ma che stai dicendo? Io non c’ero proprio! – e infine contro Nikita – Bugiarda! Poi ti chiedi perché mi sono allontanata da te, ma perché sei una bugiarda!”

Luca Onestini "Nikita, viperetta travestita da hippie"/ Attacca anche Antonino e...

LEGGI ANCHE:

GF Vip, Nikita Pelizon smonta Oriana, Giaele e Sarah/ "Non sono amiche, vorrebbero…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA