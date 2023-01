Dana Saber attacca Edoardo Donnamaria “Ipocrita e falso”/ “Sei un parac*lo”

Edoardo Donnamaria nomina Dana Saber

La 26esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 si è conclusa con la nomination di Dana Saber, Davide Donadei e Oriana Marzoli (il pubblico dovrà scegliere il preferito). Dana è stata votata da Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis, Giaele De Donà e Daniela Dal Moro. “Nomino Dana nonostante mi fa ridere perché è una matta scatenata, ma di quella dei nuovi è quella che è entrata in maniera scorretta, ha litigato con mezza casa. Poi si era calmata ma poi si è ripresa subito con quella cosa di Oriana…”, ha detto Edoardo Donnamaria. Durante la diretta Dana ha incassato la nomination senza battere ciglio, ma finita la puntata ha cercato il confronto con il volto di Forum: “Sei un ipocrita, no ti ho risposto perché non te lo meriti”, ha detto la modella marocchina.

La replica di Dana Saber: “Ipocrita e falso”

Dana Saber ha continuato: “Sei una persona ipocrita, stai sempre dalla parte maggiore, pensi di essere un paraculo… ma con me no, non vai da nessuna parte. Non hai nominato la persona che ti ha detto che sei un cane, sei veramente un cane”. Edoardo Donnamaria ha cercato di spiegarle il motivo della sua nomination: “Ho nominato te perché sei entrata e hai fatto un casino con tutti. Con Oriana ho un altro rapporto…”. Ma la modella non lo ha lasciato finire, non credendo alle sue motivazioni: “Ipocrita e falso. Poi fai anche il discorsone alla gente. Fai sempre il giudice, fallo per te stesso”. Sul web in molti criticano l’atteggiamento di Dana: “Non è capace neanche di affrontare un discorso perché spara a zero frasi pre impostate così a caso, ti supercazzola e se ne va” e “Ma questa copia e incolla gli insulti?! Ha detto le stesse identiche parole a Micol, a Onestini ieri e ora a Edoardo”.

