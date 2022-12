Dana Saber choc: “Amo Putin, è il mio uomo ideale”/ É bufera: scatta la squalifica?

Dana Saber nella bufera: le parole su Putin

Dana Saber è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2022 non sicuramente in punta di piedi. La modella di origini marocchine, dopo aver discusso animatamente con diverse donne della casa come Milena Miconi, Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, si è lasciata andare a dichiarazioni che hanno immediatamente scatenato la durissima reazione del popolo del web. Tutto è accaduto mentre si trovava in veranda intenda a chiacchierare con Sarah Altobello e Attilio Romita. Tra un argomento e l’altro, Dana si è lasciata andare ad una frase su Putin.

“Il mio preferito. Lo amo, Putin. (…) Se mi dici, ‘Chi è il tuo uomo ideale?’, ti direi Putin“, le parole della Saber che, in poco tempo, non solo sono diventati virali, ma hanno scatenato la durissima reazione del popolo del web.

Stanno facendo molto rumore le parole di Dana Saber su Vladimir Putin e sono tantissimi gli utenti che chiedono una squalifica immediata nei confronti della modella che, dopo aver ammesso di avere un debole per Putin, ha chiesto ad Attilio Romita di parlargli di lui con il giornalista che, probabilmente per distogliere l’attenzione, ha cominciato a parlare della guerra. La regia ha così prontamente staccato ma il video del momento è diventato virale sui social.

Finora, sono state due le squalifiche applicate: la prima nei confronti di Ginevra Lamborghini per la frase sul “bullismo” detta durante il caso Marco Bellavia e l’altra nei confronti di Riccardo Fogli, autore di un’imprecazione. Cosa accadrà con Dana Saber? Scatterà anche per lei la squalifica?

Dana:"io amo Putin se mi chiedi chi è il mio uomo ideale, è lui" #gfvip pic.twitter.com/ZpugiKL7Cg — Aspide_Velenosa (@Aspide_Velenosa) December 22, 2022

