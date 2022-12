Dana Saber furiosa con Milena Miconi: “Io ho un problema all’orecchio e mi chiami sorda?”/ Lite al GF Vip!

Dana Saber accusa Milena Miconi dopo una gaffe al GF Vip sui suoi problemi di salute

Non solo Patrizia Rossetti e Micol Incorvaia, anche Milena Miconi è finita nel mirino di Dana Saber, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Colpa di una gaffe che la Miconi ha commesso nei confronti di Dana, facendo una battuta su un reale problema di salute della modella. Lo ha raccontato lei stessa in privato a Wilma Goich: “Stavo lì che stavo suonando il mio strumento e per ridere mi fa ‘Ah ma tu sei sorda, che non senti bene…’ Uno si confida con te, ti dice che sta male per questa cosa, non penso sia il caso”.

La stessa Wilma, in confessionale, ha poi reso più chiara la vicenda, raccontando i dettagli dell’accaduto: “Ieri sera Dana ha confidato che ha avuto dei problemi alle orecchie, un’infezione che per un po’ di tempo non le ha fatte sentire. Lo ha raccontato a me, a Milena. Oggi lei si è messa a suonare la pentola e lei le ha detto: ‘È inutile che suoni perché tanto non ci senti'”.

Milena Miconi si scusa: “Ho peccato di leggerezza ma…”

Dana Saber è crollata in lacrime, raccontando poi l’accaduto anche ad altri Vipponi mentre Milena Miconi, in confessionale, ha dato poi la sua versione dei fatti: “Quando è arrivata con questo mestolone, ha cominciato a suonare e l’ho buttata lì come una battuta. Le ho detto: ‘Senti, tu magari ci senti un po’ meno da una parte e non ti dà fastidio ma per me è forte, mi dà tanto fastidio’.” Ha quindi ammesso di aver probabilmente esagerato: “Le ho chiesto anche scusa perché ho sicuramente peccato di leggerezza”. Dana, però, non sembra averle perdonato questo scivolone.

