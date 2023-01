Dana Saber contro Giaele, guerra al GF Vip: “Senza carattere. Se la vedrà male con me”/ Lei sbotta “Bugiarda”

Dana Saber e Giaele De Donà, è guerra al GF Vip: volano nuove accuse

Non si arresta lo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Dana Saber da una parte e Giaele De Donà e Oriana Marzoli dall’altra. Tra le tre è anzi scoppiata una vera e propria guerra che nei prossimi giorni potrebbe infuocarsi ulteriormente. Sono queste le premesse che la stessa Saber ha rivelato nel corso di un confessionale fatto subito dopo la diretta del 9 gennaio 2023 e messo in onda nel daytime di oggi 10 gennaio.

Per Dana Giaele continua infatti ad essere una ‘nemica’ nella Casa, motivo per il quale la modella marocchina avverte che questa settimana non avrà vita facile: “Giaele proprio non ha carattere perché non ha mai avuto il coraggio di confrontarsi con me! – ha esordito – Non mi piace Giaele, se la vedrà davvero difficile questa settimana!”

Anche la De Donà d’altronde non cambia idea su Dana, sulla quale in confessionale ha detto: “È una bugiarda che cerca di cambiare versione pur di avere ragione!” Il riferimento è allo scontro avuto proprio nel corso della diretta, durante la quale la Saber avrebbe stravolto la realtà dei fatti per passare da vittima. Idea d’altronde condivisa pienamente da Oriana Marzoli che, nel suo di confessionale post puntata, ha dichiarato: “A me fa ridere come una ragazza che provoca continuamente, dopo è lei a sentirsi la vittima. Tu mi butti tutti i vestiti per terra, tesoro, sei una provocatrice!” A rimanere al fianco di Dana è ancora Antonella, secondo la quale l’accanirsi di un gruppetto contro l’amica giustifica gli altri a chiamarli ‘branco’.

