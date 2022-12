Dana Saber contro Oriana Marzoli al GF Vip: “Volgare e maleducata”/ Lei sbotta: “Imbarazzante!”

Dana Saber contro Oriana Marzoli: dure critiche dopo la diretta del Grande Fratello Vip

Continuano i dissapori tra Oriana Marzoli e Dana Saber nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. La diretta del 26 dicembre le ha viste nuovamente lanciarsi a vicenda accuse in merito al comportamento avuto nella Casa; ma è il post puntata ad aver dato alle due l’occasione di criticare la rivale nella solitudine del confessionale.

Oriana ha ammesso di aver trovato addirittura ‘imbarazzante’ le scenate che hanno visto Dana protagonista nei giorni scorsi: “Mi imbarazzavo a vedere quella clip perché mi dicevo ‘Questa ragazza è appena entrata e dopo due giorni sbrocca con tutte!'” ha dichiarato la venezuelana, appoggiata d’altronde da Nicole Murgia. “Mi ha fatto strano che in un giorno ne ha fatte fuori cinque. Stai seguendo un copione? Sei realmente così?” si è chiesta infatti quest’ultima.

Dana Saber: “Oriana? Molto maleducata”

Dana Saber, d’altronde, non è stata dolce nei giudizi riguardanti Oriana. La modella marocchina l’ha anzi duramente criticata: “È molto maleducata, questo è sicuro. – e ha poi continuato – La trovo a volte volgare nei modi di parlare…” Nel suo mirino non è però finita solo Oriana, visto che la Saber, ripercorrendo le liti che l’hanno vista protagonista in poche ore nella Casa del GF Vip, ha aggiunto: “Purtroppo loro sono un gruppo, si conoscono già, non vedevano l’ora che succedeva qualcosa per attaccarmi”. Di certo la modella continuerà ad essere un personaggio discusso di questa edizione del reality.

