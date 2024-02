Oriana Marzoli: é crisi con Daniele Dal Moro per Oscar Branzani?/ Uno sfogo choc insinua il dubbio e…

Grande Fratello vip 7, gli Oriele chiudono la lovestory

Cala il sipario sulla lovestory tra gli ex Grande fratello vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, tra i quali potrebbe rivelarsi il terzo incomodo Oscar Branzani.

Reduce dall’ennesima rottura in amore con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro si scaglia ora contro l’ex tronista alla ricerca dell’amore a Uomini e donne, lasciando intendere di avere un conto lasciato in sospeso con lui. Si tratta di Oscar Branzani, che sarebbe preso di mira da Daniele dopo avergli tolto il segui dal profilo social di Instagram, da ormai collaboratore storico della modella venezuelana, Oriana Marzoli.

“Mi togli il segui per quale motivo? – é lo sfogo liberatorio di Daniele Dal Moro avverso al defollow dell’intimo conoscente della ex coppia-…Alla fine ti sei rivelato un coglion* e un verme senza palle”.

Oriana Marzoli, come é noto nel mondo dello showbiz, ha lavorato con Oscar Branzani nella scorsa estate 2023, allo scopo di realizzare per il brand di costumi che rappresenta una capsule in limited edizione personalizzata.

Branzani tronca con Dal Moro, via Ig

Ma per quale motivo Oscar Branzani potrebbe aver chiuso i rapporti social con Daniele Dal Moro? Le malelingue nel gossip made in Italy, in primis tra gli utenti attivi online, ipotizzano che alla base della questione possa esserci l’esplosione di un sospetto triangolo amoroso, come nell’ipotesi che vedrebbe il secondo scagliarsi contro il primo per effetto di una certa complicità con la modella. Tuttavia , Oscar avrebbe tolto il “segui” a Daniele dopo aver prestato ascolto a dei nuovi audio contro Oriana Marzoli da parte di Dal Moro e la annessa diffida.

