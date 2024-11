Milena Miconi è tra gli ospiti della nuova puntata di “Storie di donne al bivio“, il programma ideato e condotto da Monica Setta, dedicato alle storie di donne della politica, dell’attualità, della cultura e dello spettacolo che raccontano le scelte della loro vita, tra famiglia, carriera, figli e amori. Tra le protagoniste della puntata c’è la showgirl ed attrice che è balzata alla grande popolarità grazie al Bagaglino di Pier Francesco Pingitore. La bellezza di Milena Miconi ha conquistato prima il pubblico del Bagaglino e poi quello del teatro e della televisione. Eppure proprio lei dalle pagine de L’Ora Solare parlando della sua carriera ha detto: “se me l’avessero detto, non ci avrei mai creduto. Io sono molto timida come carattere e come modo d’essere”.

Schiva e riservata, Milena si è descritta come una ragazza molto timida che da bambina diventava viola ad ogni complimento ricevuto chiudendosi a riccio. Crescendo qualcosa è cambiato, visto che Milena si è approcciata al mondo dello spettacolo e della televisione .

Non solo il Bagaglino nella vita artistica di Milena Miconi che si è fatta apprezzare anche come attrice e come personaggio televisivo partecipando a diversi programmi televisivi di successo come il Grande Fratello Vip. Da ragazzina sognava ben altro: “mi piaceva l’idea di fare l’hostess e viaggiare”. Nonostante la sua grande timidezza, Milena ha sempre amato circondarsi di persone e stare in mezzo alla gente anche se ha confessato: “ero piena di complessi da ragazzina, ero alta e avevo le mie forme, e mi sentivo a disagio”.

Oggi è una donna realizzata nel lavoro, ma anche nella vita privata visto che è felicemente sposata con Mauro Graiani con cui è convolata a nozze dopo soli tre incontri. I due si sono conosciuti per la prima volta a Santo Domingo nel 2000 e poco dopo si sono sposati. Dal loro amore sono nate due splendide figlie: Sofia e Agnese.