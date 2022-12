Dana Saber, lite con Micol al GF Vip: “Parli male alle spalle, vergogna”/ Lei sbotta: “Bugiarda e giocatrice”

Dana Saber scatenata al GF Vip: litiga anche con Micol Incorvaia

Dana Saber ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip due giorni fa ma ha già mostrato di essere più agguerrita che mai. La nuova gieffina in poche ore ha infatti litigato con più di una donna nella Casa, ultima Micol Incorvaia. Lo scontro è nato quando Dana, di punto in bianco, ha accusato Micol di parlare male alle spalle degli altri.

Le due, come riporta Biccy, si stavano acconciando i capelli quando Dana ha esordito: “Comunque sei una persona che parla male dietro le spalle delle persone, ti ho sentito benissimo, eri senza microfono! Ripetere quello che hai detto? Mi vergogno delle tue parole perché offenderesti tutte le donne, quindi non lo ripeto“. Micol, inizialmente basita, ha replicato negando le sue accuse: “Ma non è vero niente, ti stai inventando tutto! Se stai cercando qualcuno per litigare con me caschi male!”.

Dana Saber contro Micol Incorvaia: “Noiosa, stai male dalla mia entrata al GF”

Dana però ha continuato: “Vergognati, rispondi così perché ti ho sgamata!“, ha detto a Micol Incorvaia che ha a sua volta replicato: “Sei entrata solo per dire bugie, ma tranquilla, verranno tutte a galla! Sei la giocatrice migliore di questo gioco“. Dana è poi andata via, lasciandola sola dopo averla definita ‘capobranco’ – stesso termine usato da Antonella Fiordelisi in un confessionale contro Micol. “Sei troppo noiosa, stai male dalla mia entrata ma stai tranquilla e concentrati sulla tua relazione“, ha chiuso Dana andando via.

Micol si è poi sfogata con alcuni compagni del Grande Fratello Vip, accusando Dana Saber di essersi inventata tutto solo per litigare: “Lei si è inventata di sana pianta tutto pur di litigare con me, mi ha accusato di aver parlato male di lei con una mia amica senza microfono. Ma quando le ho chiesto chi fosse questa mia amica non mi ha voluto rispondere.”











