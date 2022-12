GF Vip: scintille nella casa tra Dana Saber e Nicole Murgia/ “Perché fai la pazza…”

Grande Fratello Vip 2022, Nicole Murgia cerca di far ragionare Dana Saber: “Non si può piangere per una cavolata…”

Per portare un po’ di scintille nella casa del Grande Fratello Vip 7 ci voleva proprio Dana Saber, l’ex flirt di Dayane Mello. La new entry sta infatti vivendo giorni intensi e ricchi di litigate! Oggi in particolare ha avuto un’accesa discussione in cucina con Patrizia Rossetti, un’incomprensione con Milena Miconi e ora… È il turno di Nicole Murgia! Tutto ha preso via quando alcuni Vipponi sono andati a consolare Dana Saber che, provata dopo la litigata con la Rossetti, piangeva a letto. A intervenire per prima è stata proprio Nicole Murgia: “Amore mi sembra un po’ esagerato piangere per una litigata sui piatti. Non si può piangere per una cavolata del genere, non ti ha nemmeno offesa”.

Dana allora ha spiegato a Nicole come il reale motivo per cui fosse così giù era l’incomprensione con Milena. A Milena infatti Dana avrebbe confidato di avere un problema all’udito ma, in un secondo tempo, Milena l’avrebbe offesa a riguardo: “Mi ha chiesto se ero sorda, già stavo malissimo… Meno vipera, meno velenosa, su questo cose non si scherza”. Nicole allora è intervenuta affermando che, senza dubbio, Milena era in buona fede nel chiederglielo: “Ma sei sicura che te l’ha detto come insulto e per ferirti? Magari era un modo di dire della serie ‘mi ascolti?’ Perché dovrebbe attaccarti così dai”. A queste parole… Apriti cielo!

Grande Fratello Vip 2022 Dana Saber caccia Nicole Murgia dalla stanza: “Non sei mia amica, esci…”

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, molte delle ultime litigate sembrano essere alimentate dalla new entry Dana Saber. Questa volta, a discutere con lei, è stata Nicole Murgia. Dana non ha digerito la difesa di Nicole verso Milena cosi l’ha subito attaccata a gran voce: “Tu puoi pensare quello che vuoi. Mi chiedi perché sto piangendo e io te lo dico. Che ne sai tu delle intenzioni? A quanto pare tu sai tutto e mi vuoi dire come sono andate le cose”. Nicole, di risposta, chiede più volte a Dana di abbassate la voce, fino a quando sbotta: “Sei una grande presuntuosa. Dana fai come ti pare, non ci si può parlare con te. Madonna tesò, rilassati fatte una camomilla, stai a fare la pazza. Hai un egocentrismo che è assurdo”.

La discussione tra le due è finita con Dana che chiede in malo modo a Nicole di andarsene: “Non voglio i tuoi consigli, non mi sembra proprio che vuoi parlare, tu sai già tutto. Non sei mia amica esci, sto parlando con loro. Ma cosa ne sai? Gli altri mi chiedono cosa è successo e tu dici ‘non è possibile’. Sono nervosa e sto piangendo non voglio sapere cosa ne pensi. Tieniti le tue opinioni per te e non disturbarmi. Ci sei o no con la testa, ma ci arrivi? Tu non c’eri come fai a sapere come sono andate le cose? Riprenditi subito immediatamente, potresti accomodarti fuori e andare dalla tua amica Milena e Patrizia”. Ecco il video:

