Dana Saber provoca Nicole Murgia “puliscimi le scarpe, schiava”/ Scontro al GF Vip!

Grande Fratello Vip 2022, Nicole Murgia e Dana Saber allo scontro

Feroce scontro nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 tra due neo-concorrenti del reality: Nicole Murgia e Dana Saber. Nonostante il loro recente ingresso, entrambe hanno subito smosso gli equilibri nella Casa entrando nel vivo delle dinamiche di gioco. È di poche ore fa un duro scontro che le ha viste fronteggiarsi, nato da una semplice domanda posta dalla Murgia alla coinquilina, che voleva sapere da lei se il beauty in bagno sotto il mobile fosse il suo. Fredda la risposta di Dana: “Ho tanto mal di testa, non so dov’è il tuo beauty, io so dov’è il mio e basta“.

Nicole Murgia attratta da Daniele Dal Moro: "Me l'ha detto"/ Lui ricambia? "È carina" ma spunta Oriana

Stizzita da questa glaciale risposta, Nicole cerca di spiegarsi: “Non è che uno non può farti una domanda, è per sapere se era il tuo“. Tuttavia lo scontro si accende subito. Dana Saber, già protagonista di un furibondo litigio con Oriana Marzoli, passa al contrattacco punzecchiando la coinquilina: “Tu parli dietro di me, non parlare con me. Anzi, ti suggerisco di bere più acqua vista la tua pipì acida che c’è in bagno, che non riesco neanche a entrare e mi fa venire voglia di vomitare. Non ho voglia di parlare con te“.

Nicole Murgia "Oriana piaci a Luca Onestini"/ La rivelazione al Grande Fratello Vip

Dana Saber provoca Nicole Murgia: “Sei una schiava? Allora puliscimi le scarpe“

Lo scontro tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 si accende sensibilmente, con Nicole Murgia che replica alle dure parole di Dana Saber: “Io bevo l’acqua che voglio. Tu sei una persona di basso livello. Sono venuta con educazione a chiedere se era tuo il beauty“. La modella ritiene che Nicole abbia sparlato alle sue spalle, ma la Murgia non sente ragioni e passa al contrattacco: “Dana posso dirti una cosa? Devi tacere. Invece di dire ca**ate e sputare veleno, che parli tanto e fai la perbenista, stai zitta“.

Andrea Maestrelli e Nicole Murgia perchè si sono lasciati?/ "Non ci siamo trovati"

La loro lite è probabilmente frutto di una precedente dinamica che le ha viste coinvolte, dal momento che Nicole le fa notare: “Ieri tu per me hai sbagliato, l’hai fatto apposta per provocare una reazione. Questo è un mio parere che a te piaccia o no“. La tensione viene ulteriormente alimentata dalla provocazione di Dana, che le chiede: “Sei una schiava? Che lavoro fai, la schiava? Allora puliscimi le scarpe. Puliscimele, schiava“. Per non cadere nella provocazione, Nicole Murgia le risponde allontanandosi: “Fattele pulire dalle amiche tue, non da me. Ma stai zitta“.













© RIPRODUZIONE RISERVATA