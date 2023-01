Oriana Marzoli contro Dana Saber al GF Vip, urla nella notte/ “Ridicola e bugiarda”

Oriana Marzoli e Dana Saber si sono scontrate pesantemente nella notte, al punto che le urla e gli insulti tra le due vippone nella Casa del GF Vip hanno spinto gli altri concorrenti a intervenire per placare gli animi. La camera da letto si è trasformata nel teatro di una furiosa lite in cui non sono mancate reciproche accuse e, secondo alcuni utenti su Twitter, persino una gravissima offesa pronunciata in arabo. Tra le due protagoniste del reality show la tensione è arrivata alle stelle e tutto sarebbe cominciato per via di alcuni indumenti di Oriana Marzoli spostati dall’armadio: secondo la venezuelana, Dana li avrebbe lanciati a terra per dispetto.

Nonostante i tentativi di riportare la calma da parte di Nikita, Giaele e Luca, le scintille non si sono fermate e Oriana ha rincarato la dose accusando Dana di mentire spudoratamente nella costante ricerca di avere una clip. Tra le vippone il clima si è fatto incandescente e quella della notte appena trascorsa sembra essere l’ennesima pagina di un capitolo di guerra ancora lontano dal concludersi. Alcuni concorrenti hanno sottolineato la necessità di un cambio di rotta nel comportamento di entrambe, ma nessuna delle due si mostra propensa a fare un passo indietro per trovare un punto di incontro.

La serenità nella notte del GF Vip è stata interrotta dalla furiosa lite tra Oriana Marzoli e Dana Saber. La concorrente venezuelana, al suo ritono in camera da letto, avrebbe trovato le sue cose spostate dall’armadio e non ha risparmiato accuse nei confronti della coinquilina: “Questo è mio, le sue scarpe me le ha messe dentro il mio armadio senza chiedermi il pemesso“. Dana Saber ha replicato sostenendo che la prima a lanciare le sue cose per terra è stata lei: “Tu hai lanciato le mie scarpe, ho fatto lo stesso con te, non ti devi permettere“.

Le urla di Oriana Marzoli hanno infiammato la discussione spingendo alcuni concorrenti a intervenire: “Sei ridicola, chi ha lanciato le tue scarpe? Sei patetica, una persona che sta cercando continuamente la clip – ha aggiunto Oriana Marzoli – perché non sei nessuno. Sei uno zero, come sei bugiarda“. Secondo Dana Saber, la sua sarebbe stata una semplice reazione al comportamento della vippona: “Forse ha imparato la lezione, non deve toccare le mie cose“. Non è la prima volta che tra le due protagoniste del Grande Fratello Vip si scatena il caos. Pochi giorni fa, i telespettatori del reality hanno assistito a un altro scontro tra l’influencer e la modella e in tanti, alla luce dei dissapori crescenti, pensano che tra loro non potrà mai scattare la pace.











