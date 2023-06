Dana Saber pubblica chat con Daniele Dal Moro/ Lui la sbugiarda: “Ti ho sempre dato il due di picche”

Dana Saber rende pubblica la chat con Daniele Dal Moro: cosa è successo

Dana Saber, ex concorrente del GF Vip 7, ha pubblicato su Instagram una chat con Daniele Dal Moro in cui i due si sono scambiati convenevoli. Ad un certo punto dei messaggi, il bel veneto avrebbe detto alla modella di non averla seguita prima a causa di Oriana.

Dana Saber furiosa sui social, si rivolge direttamente a Daniele Dal Moro: “Io ho messo quella chat perché volevo ci fosse una fine per quel gioco. Volevo che ci fosse una fine. Volevo mandare un messaggio, ma non sei riuscito a coglierlo, non ci sei arrivato. Bene. Ti suggerisco di prendere Omega3 perché hai sempre difficoltà a capire questa cosa. ” E ancora: “Non è che ogni volta che ti succede un problema con la tua fidanzata devi tornare a seguirmi e a scrivermi. Io non sono una bambola. Sono una persona che ha capito questi giochi tuoi e non voglio più essere messa in mezzo. Facendo questa mossa sapevo che ti avrei allontanato per sempre. “ Poi conclude lanciando un’accusa alla coppia formata da Daniele e Oriana: “L’ho sempre desiderato. Non potete utilizzarmi per i vostri giochi. Ho trent’anni, la scuola dove avete imparato questa minc**te l’ho costruita io a 10 anni. Queste minch**te da asilo non potete farle con me, lasciatemi in pace. Volete fare gossip? Utilizzate con me. Inutile che vieni a scrivermi e seguirla. Ho solo mandato alla mia amiche solo quelle cose che ha scritto, cavolate. Non ho mandato le cose che ti avrebbero messo in difficoltà.”

Daniele Dal Moro non si è fatto attendere, e ha replicato con un duro tweet nei confronti di Dana Saber in cui allude ad un interesse della modella marocchina.

“Io che ascolto le cagate che dicono Dana e le Orianistas.. Visto che sei brava a fare gli screenshot (tranquilla che ad Oriana ho già fatto vedere tutta la conversazione) fai vedere anche i messaggi che mi mandavi prima ai quali non ho mai risposto. Dimenticavo.. Che ti ho sempre dato il 2 di picche non lo dico.. lo dice la storia! P.S. sappi che le Orianistas che sono le uniche che ti fanno fare 2 views perché altrimenti non te se incula nemmeno tu madre pensano che sei una disadattata! Pinky besitoooos” afferma Daniele Dal Moro.

