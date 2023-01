Dana Saber sbotta al GF Vip: “Oriana maleducata e volgare”/ Lei attacca: “Provocatrice, sei pazza!”

Dana Saber e Oriana Marzoli, nuova lite in diretta al Grande Fratello Vip

Si scatena una nuova lite al Grande Fratello Vip, questa volta in diretta, tra Oriana Marzoli e Dana Saber. Tra le due non c’è particolare simpatia e le liti non sono mancate in queste prime settimane insieme nella Casa; l’ultima qualche notte fa a causa di un paio di scarpe.

È proprio questo il motivo che porta Oriana a nominare Dana nel corso delle nomination: “Dana mi provoca sempre e in un modo palese ed è un po’ ridicolo il modo in cui lo fa. – sbotta la venezuelana, che continua – Mi ha buttato tutti i vestiti per terra senza nessun motivo. Io nascosto le scarpe? Lei aveva messo le sue scarpe dentro il mio armadio senza chiedermi permesso, avendo anche gli armadi delle sue amiche, però lo fa come una provocazione. Io ho messo le sue scarpe dentro l’armadio della sua amica Sarah senza nessun problema ma lei ha sbroccato!”

Dana Saber nega la versione di Oriana e replica: “Mi ha buttato le mie scarpe in un modo orrendo e io ho fatto la stessa cosa!” “Sei pazza!” tuona però la Marzoli. Dana però è pronta a vendicarsi nominandola a sua volta con tanto di pesanti accuse: “Voto Oriana perché la trovo maleducata e volgare”. Nessuna riappacificazione dunque tra le due.

