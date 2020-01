Dani Olmo al Milan?/ Calciomercato news, accordo pronto ma c’è nodo procuratore

La dirigenza rossonera è scatenata in questa finestra di calciomercato di gennaio e il prossimo annuncio, dopo gli approdi di Ibrahimovic e Begovic, potrebbe essere quello di Dani Olmo al Milan. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che vi arrivano da varie parti, pare che l’accordo tra la dirigenza del diavolo e quella della Dinamo Zagabria, che detiene il cartellino del trequartista sia già totale: pure il Milan avrebbe già sistemato le cose con lo stesso spagnolo. L’affare però al momento rimane bloccato, con grande disappunto dei tifosi rossoneri, impazienti di vedere agli ordini di Stefano Pioli il giovane spagnolo. A complicare la trattativa infatti vi è il nodo procuratore: ci sono infatti questioni irrisolte tra la Dinamo Zagabria e l’agente di Dani Olmo, che riguardano le commissioni e le cifre che ballano al momento sono ben discordi.

DANI OLMO AL MILAN: LE CIFRE SUL PIATTO

Nonostante la questione procuratore ancora sul tavolo, ecco che vi è grande ottimismo per l’arrivo di Dani Olmo al Milan in questa finestra di mercato di gennaio. Le cifre per chiudere l’accordo col giocatore come con il club di appartenenza, la Dinamo Zagabria, sono già sul tavolo. Secondo le ultime indicazioni infatti il Milan avrebbe offerto al club croato per il cartellino del giocatore spagnolo 20 milioni di euro più 10 di bonus, considerati sufficienti dai proprietari. Già stretto anche l’affare con lo stesso Dani Olmo, per il quale è solo da firmare un contratto che lo legherà ai rossoneri fino a giugno del 2024, a 2,5 milioni netti a stagione.

