Dani Osvaldo e Veera Kinnunenm, il web: “Ci vuole coraggio…”/ La foto smuove i fan

È amore tra Dani Osvaldo, rocker argentino ex centravanti di Roma, Fiorentina, Inter e Southampton, e Veera Kinnunen, ballerina e sua partner nella trasmissione Ballando con le stelle. I sospetti c’erano già da tempo ma la conferma è arrivata solo alcuni giorni fa, quando la coppia ha pubblicato una foto di un bacio e, successivamente, quella insieme a tutta la famiglia. Da quel momento sono susseguiti un po’ di scatti insieme. Anche oggi, la ballerina ha postato un nuovo scatto che la vede felice tra le braccia del suo Osvaldo. I due sono in mezzo al verde, lei a piedi nudi e insieme guardano nell’obiettivo. Pochi minuti prima, la Kinnunen ha anche pubblicato una story sempre su Instagram che mostra Osvaldo nel corso di una sua esibizione live sul palco.

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen, il supporto dei fan

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen sono innamorati e le foto postate su Instagram lo palesano. Non manca ancora qualche critica per la coppia, soprattutto da parte di coloro che si sono schierati sin dall’inizio dalla parte di Stefano Oradei, ballerino di Ballando non ché ex della Kinnunen, col la quale è stato per ben 11 anni. Il web è infatti ancora spaccato, anche se di consensi per la nuova coppia non manca e tra i commenti all’ultima foto postata, che mostra chiaramente la loro felicità, spicca quello di una follower che scrive alla ballerina: “Per essere felici ci vuole coraggio. Tu lo hai avuto. Goditi la tua felicità”. Per molti quello tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen è infatti un bellissimo lieto fine.





