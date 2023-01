Daniel Lee, chi è il presunto fidanzato di Roberto Bolle/ Storia d’amore lontana dal gossip ma…

Chi è Daniel Lee, il presunto fidanzato di Roberto Bolle

Delle sue prodezze nella danza il mondo conosce tutto ma ben diverso è quando si parla della vita privata di Roberto Bolle e, in modo particolare, della sua vita amorosa. Il primo Etoile del Teatro della Scala di Milano e Principal Dancer dell’American Ballet Theatre di New York è molto riservato da questo punto di vista anche se qualche paparazzata negli anni non è mancata.

Risale a due anni fa la paparazzata con Daniel Lee, stilista britannico ex direttore creativo di Bottega Veneta. In quegli scatti Roberto Bolle è stato immortalato insieme a lui in atteggiamenti molto teneri, a dimostrare che tra loro ci fosse più di una semplice amicizia. Proprio Lee sarebbe ancora oggi il compagno del celebre ballerino, anche se proprio a causa della sua grande riservatezza è oggi difficile dirlo con certezza.

Daniel Lee si sbilancia e svela il rapporto con Roberto Bolle

Se Roberto Bolle preferisce tenere riservatissima la sua vita privata, al contrario Daniel Lee ha parlato di lui in un’intervista rilasciata a Vogue lo scorso 14 dicembre. In quell’occasione, come riporta Fanpage, Lee ha raccontato della sua relazione con Bolle che: “Quando non lavora trascorre il tempo con il partner Roberto Bolle. Vanno alla Royal Opera House a vedere il balletto”. Prima di Daniel Lee sappiamo che Roberto Bolle ha avuto una storia d’amore, che è stata in realtà più un breve flirt, con il chirurgo plastico Antonio Spagnolo. I due infatti sono stati insieme molto poco prima di dirsi addio definitivamente.

