Daniel Lee, fidanzato Roberto Bolle/ L’etoile: “Della mia sessualità non parlo”

La partecipazione di Roberto Bolle a Danza con me scaturirà negli amanti del gossip la curiosità di conoscere qualcosa di più sul privato dell’etoile e in questo senso su Daniel Lee, da molti indicato come il fidanzato del ballerino. Quest’ultimo, al riguardo, non ha mai ufficializzato una relazione con il direttore creativo olandese. Come spiegato infatti qualche tempo fa in un’intervista a Vanity Fair, Bolle non ama mettere in scena i suoi sentimenti: “Lo spazio che va oltre il palco, quando il sipario si chiude, per me è molto importante, personale e assolutamente privato. Ho sempre tentato di custodirlo gelosamente. Non dico che debba essere importante per chiunque allo stesso modo, ma per me lo è. Sono ovviamente tutti liberissimi di raccontare i propri amori e la propria sessualità, ma non è la mia natura e non lo sarà mai”.

Daniel Lee, fidanzato Roberto Bolle

Avvistato insieme a Roberto Bolle dal settimanale Chi prima al Lido di Venezia e poi in barca in vacanza quest’estate, Daniel Lee, presunto compagno di Roberto Bolle è direttore creativo di Bottega Veneta. Di lui si sa poco altro, a conferma che la riservatezza sia un tratto in comune della coppia. La svolta lavorativa per lui è arrivata nel luglio 2018, quando il marchio italiano facente parte della conglomerata francese Kering – proprietaria anche di Gucci e Balenciaga – lo ha scelto come direttore creativo. Trentasei anni, originario di Bradford nel Regno Unito, Lee si è formato alla prestigiosa scuola di moda londinese Central Saint Martins, la stessa dove ha studiato il nostro Riccardo Tisci. Il suo lavoro per Bottega Veneta sta dando ottimi risultati, incontrando anche il favore della critica. “Chi” lo definisce “stregato dalle piroette di Robertino”: il loro amore sarà duraturo?



